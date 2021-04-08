Son dakika haberi! Motokuryenin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 30 bin lira güvence bedeli ödemesi şartıyla serbest bırakılan sürücü Onur E., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Geçen cumartesi günü, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan olayda, cadde üzerindeki bir iş yerine evrak götüren Serdar Gökhan Bedir'e (35) hafif ticari araç çarptı. Bedir, kaza yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü Onur E., kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen Onur E., 30 bin lira güvence bedeli ödemek şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Onur E., bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli ifadesinde, "Pişmanım, olay pazar günü meydana geldi. Olay sırasında alkol almadım, bir gün önce alkol aldım. Arkadaşıma ambulansı aramasını söyledim, polisler geldiğinde ben olay yerindeydim. Salıverilmemi talep ediyorum" dedi.

Onur E., 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul