Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu

20.04.2022 13:25
Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu

Son dakika haberleri: İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya'nın (6) kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile lokanta hakkında suç...

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya'nın (6) kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirmesi ile ilgili olarak Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile lokanta hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mercankaya'nın annesi ve kardeşiyle yemekte karnıyarık yedikleri öğrenildi.

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, geçen 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege (4) ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve iki çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ECE MELİSA KURTARILAMADITedavileri süren aileden Ece Melisa, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.ANNE VE 2 ÇOCUK KARNIYARIK YEMİŞTorununu kaybetmenin acısını yaşayan Davut Ülgen, "Kızım Hasret Mercankaya, damadım ve iki torunumla bir restorana yemeğe gitmiş. Kızım ve iki torunum karnıyarık, damadım ise başka bir yemek yemiş. Ardından Didim'e eve döndüklerinde 3'ü rahatsızlanıp, kusmaya başlamış. Didim Devlet Hastanesi'ne bir günde 5 defa gitmelerine rağmen teşhis koyamadılar. Bize de bir bilgi vermediler. Torunum Ece Melisa'nın durumu çok ağırlaşınca başka hastaneye sevk ettiler. Hastanedeki doktorlar, 'Bunların bir şeyi yok neden ikide bir getiriyorsunuz' demiş. Zamanında başka hastaneye sevk etseler belki torunum kurtulacaktı. Diğer torunum ve kızımın tedavileri sürüyor" dedi.Torununun ölümünde ihmal olduğunu düşündüklerini belirten Ülgen, "Bu nedenle Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na Didim Devlet Hastanesi başhekim ve doktorları ile restoran hakkında suç duyurusunda bulunduk. Otopsi sonucuna göre hareket edeceğiz" dedi.MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEKÖte yandan yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın cenazesi, bu sabah Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak memleketleri olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine götürüldü. Küçük Ece Melisa'nın cenazesinin Kırtık Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu
Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu
Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu
Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu
Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu
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Devlet Hastanesi, Gaziemir, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu - Son Dakika
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