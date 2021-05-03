Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca Edirne'de Bölgesel Değerlendirme Toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz" dedi.

Koca, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerini kapsayan Bölgesel Değerlendirme Toplantısı sonrası Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir basın mensubunun "18 yaş ve altı vatandaşlara aşılama yapılacak mı?" sorusuna Bakan Koca, şöyle yanıt verdi:

"Haziran ayı sonu itibarıyla 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı istiyoruz. Dolayısıyla şu an toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac, bunun belirlenen takvimde gelmediğini de belirtmiştim önümüzdeki günlerde olumlu bir takım gelişmelerle sevkiyatın yeniden bu ay için başlayabileceğini tahmin ediyoruz.

Bunun dışında Sputnik V aşısı için 50 milyon doz 6 ay boyunca teslim edilmek üzere anlaşma yapılmıştı, ayrıca Biontech ile ilgili daha önce 30 milyondu biliyorsunuz 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz geleceği şeklinde netliğe kavuşan miktarı söyleyebilirim. Dolayısıyla 3-4 ay içerisinde, yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz."

Bir başka basın mensubunun "Sputnik V aşısında takvim belli mi ilk sevkiyattan sonra uygulama olacak mı?" sorusuna Koca, "Takvim 6 ay içinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde ama bu 6 aylık zaman diliminde hangi ay ne kadar miktarın gelebileceğiyle ilgili önümüzdeki hafta içerisinde durum netleşmiş olacak. İlk sevkiyatın mayıs ayında olmasını bekliyoruz. Bir iki hafta içinde de bu netleşmiş olur. Geldikten sonra da bütün aşılarda olduğu gibi güvenlik testleri yapıldıktan sonra hızla uygulanmaya başlanacak." yanıtını verdi.

-Yerli aşı sorusu

Yerli aşıdaki son durumla ilgili soru üzerine Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın desteklediği Erciyes Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen faz-2 aşaması biten aşımızdan bahsediyorsunuz. Bu aşının gönüllülere yapılan faz-2 uygulamaları bitti, şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilmiş olacak.

(Yerli aşı) Eğer bizim planladığımız şekliyle, başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Bu aşının faz-3 çalışması da birçok merkezde, şehir hastanesi dahil olmak üzere ülkede birçok merkezde ve yurt dışında olmak üzere planlandı."

-"Muhtarlar da aşılanacak"

"Muhtarların aşılama programı ne durumda?" şeklindeki soruya da Bakan Koca, muhtarların özellikle salgın döneminde olağanüstü gayret gösterdiklerini belirtti.

Muhtarlara teşekkür eden Bakan Koca, "Muhtarlarımız özellikle salgın döneminde olağanüstü gayret gösterdiler. Yer yer bizim filyasyon ekiplerimizde bile yer aldılar. Muhtarlarımıza bu anlamda gayret ve çabaları için teşekkür ediyorum. Bugün işlenmeye başlandı. Yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)