Son dakika haberi... Sakarya ve Zonguldak'ta doktorlardan meslektaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sakarya ve Zonguldak'ta doktorlardan meslektaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki

07.07.2022 15:46
Son dakika haberi... Sakarya ve Zonguldak'ta doktorlardan meslektaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Son dakika haberleri: Konya'da görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesi, Sakarya ve Zonguldak'ta protesto edildi.

Konya'da görev yapan doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesi, Sakarya ve Zonguldak'ta protesto edildi.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN), Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen ve Sakarya Tabip Odası üyesi doktorlar, ellerinde "Hakkını Helal Et Ekrem Hocam", "Bizim Canımız Kime Emanet", "Beyaz Önlük Kefen Oldu" ve "Sağlıkta Şiddete Hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan HEKİMSEN İl Temsilcisi Dr. Mehmet Yıldız, Karakaya'nın görevi başında, poliklinikte hasta baktığı esnada, mesai saatleri içerisinde bir cani tarafından 12 el ateş edilerek katledildiğini söyledi.

Hastanelere x-ray cihazı konulması gerektiğini ifade eden Yıldız, "AVM'lerde olduğu gibi hastanelere de x-ray cihazı konması için daha kaç hekimin katledilmesi gerekiyor? Meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya hocamıza Allah'tan rahmet, camiamıza, meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına ve gerçekten yüreği sızlayan tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Seni o küçücük, dünyalar tatlısı çocuklarından, eşinden, dostundan, ailenden, bizlerden çekip alan o caniye ve zemini hazırlanan bu şiddet ortamına engel olamadık. Umarız bizleri affedersin, hakkını bize helal et Ekrem hocam." diye konuştu.

Sakarya Tabip Odası Başkanı Dr. Fırat Karadeniz de sağlıkta şiddet sorununa 10 yıldır kulak tıkandığını, suni ve göz boyayıcı tedbirlerin alındığını savundu.

Meslektaşlarının, eşinden, çocuklarından, anne babasından ve kendilerinden koparıldığını aktaran Karadeniz, "Biz bu ülkenin yetiştirdiği fedakar, vicdanlı, korkusuz sağlık çalışanlarıyız. Canımızı da hekimliğimizi de bu ülkeye ve milletimize adamışız. Vefa, her alanda ve meslek grubunda çok önemli kavram. Verilen bunca hizmete, özveriye karşın vefa toplumda unutuluyorsa, toplumsal çöküş başlamış demektir." ifadesini kullandı.

Zonguldak

Atatürk Devlet Hastanesi önünde buluşan Türk Tabipleri Birliği, Anadolu Sağlık Sen, Aile Hekimleri Dernekler Federasyonu, HEKİMSEN, Zonguldak Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Hekim Birliği Sendikası yetkilileri ve doktorlar, Madenci Anıtı'na yürüdü.

Sloganlar atıp alkışlarla saldırıyı protesto eden grup adına açıklama yapan Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis görevlisi Uzman Doktor Kübra Yıldız, Karakaya'nın ölümünün sağlık alanında tarihe kara leke olarak geçtiğini anlattı.

Yıldız, "Bu olay sadece bir insan, hekim, hasta, hasta yakını sancısı değildir. Bu olay, toplumsal kıyımdır, toplumsal cinayettir. Sağlıkta şiddet sadece sağlıkçıyı değil hepimizi ilgilendirir." dedi.

Meslek hayatlarında yaşanılan her türlü olumsuzluğa rağmen dimdik ayakta kaldıklarını vurgulayan Yıldız, "Bugün öldürülen, görev şehidimizdir. Başın sağ olsun Türkiye, insanlık. Biz hekimler cephede savaşmıyoruz. Sağlık kuruluşlarında halkımıza hizmet veriyoruz. Doktor arkadaşımız şifa dağıtmaya çalıştığı bir hasta yakını tarafından vahşice katledilmiştir. Acımız bundandır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ekrem Karakaya, Zonguldak, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sakarya ve Zonguldak'ta doktorlardan meslektaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sakarya ve Zonguldak'ta doktorlardan meslektaşları Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika
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