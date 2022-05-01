Son dakika haberi! Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz memleketi Adana'da son yoluculuğuna uğurlandı.

Cudi Dağı bölgesinde, dün icra edilen "Eren Abluka-5 operasyonunda şehit düşen Akdeniz için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi Hamzalı Camii'nde tören düzenlendi. "Törene Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin katılıyor. Törenden sonra kılınacak cenaze namazının ardından şehit mahalle mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.