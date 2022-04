Son dakika haberleri... ŞEHİT TEĞMEN KEREK, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek (28), gözyaşları arasında yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Denizlili Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi ilk olarak Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki baba evine getirildi. Şehidin tekstil işçisi annesi Elif Kerek ve fırında işçi olan babası Salim Kerek, kız kardeşleri Seher Kaya, Seda Kerek ve Melike Kerek Türk bayrağı sarılı tabuta sarılıp, öperek gözyaşı döktü. Seda Kerek kalabalıktan sessiz olmasını isteyerek, Kardeşim uyuyor, onu rahatsız etmeyin diyerek gözyaşı döktü. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Kerek'in cenazesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar, İzmir 57. Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenaze namazı öncesi şehit eşi Gamze Kerek tabuta sarılıp, ağladı. Tabutun üzerine siyah şalını koymak isteyen genç kadın güçlükle teselli edildi. Şehit Bekir Can Kerek, için ikindinin ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Kerek'in bir süre askerlerin omzunda taşınan cenazesi daha sonra tören arabasına konulup, Asri Mezarlığa götürülerek buradaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidi yaklaşık 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in İzmirli eşi ile kısa süre önce nikah kıydıkları, iki ay sonra yapmayı planladıkları düğünlerine hazırlandıkları öğrenildi. (DHA)