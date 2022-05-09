SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR - Son Dakika
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SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR

09.05.2022 16:59

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun (KARDEF) düzenlediği organizasyonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu evden alınan, bisikletçiler tarafından Samsun'a götürülecek...

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun (KARDEF) düzenlediği organizasyonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu evden alınan, bisikletçiler tarafından Samsun'a götürülecek toprak, Tekirdağ'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. Buradan Malkara ilçesine getirilen toprak, Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna tarafından Tekirdağ temsilcisi Yavuz Limon'a teslim edildi. Bisikletçiler aldıkları toprakla geldiği Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde alkışlarla karşılandı.

Yavuz Limon, "Ata'mızın toprağını Selanik'ten Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıktık. Sabah Edirne grubumuzdan toprağımızı teslim aldık, şu an İstanbul sınırına doğru 120 kilometre bir mesafeyle devam ediyoruz. Saat 17.00 gibi de İstanbul il sınırına teslim edeceğiz emanetimizi" dedi.

SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR
SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR
SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR
SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR
SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR
SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR
SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR
SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR

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Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Tekirdağ'a ulaştı Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Tekirdağ'a ulaştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELANİK'TE ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVDEN ALINAN TOPRAK, BİSİKLETLE SAMSUN'A GÖTÜRÜLÜYOR - Son Dakika


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