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Son dakika haberi | Sen'in 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Sen'in 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi

29.06.2021 14:49
Son dakika haberi | Sen'in 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi, System.String[]

Son dakika haberine göre Sen tarafından 'Sağlık Kahramanlarının Destansı Covid-19 Mücadelesi' konulu 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

SAĞLIK-Sen tarafından 'Sağlık Kahramanlarının Destansı Covid-19 Mücadelesi' konulu 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri, düzenlenen törenle verildi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Temennim, ödül alan arkadaşlarımızın fikir ve sanat çalışmalarını daha da geliştirmeleridir" dedi.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen törene; Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve sağlık çalışanı ile çok sayıda davetli katıldı. Yarışmada; geleneksel anı kategorisinde 'Karantina Günlükleri' adlı eseriyle İbrahim Şaşma 1'inci, 'Emanet' adlı eseriyle İsmail Çevik 2'nci, 'Sarı Yeleğin Altındaki Vicdan' adlı eseriyle de Furkan Ali Çiftçioğlu 3'üncü oldu. 'Akmihver' adlı eseriyle Ali Mutluay 'Abdülaziz Aslan Vefa Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmada fotoğraf kategorisinde; Belma Arslan 1'inci, Serkan Kılıç 2'nci ve Raşit Uzun 3'üncü oldu. Aslı Çakır ise fotoğraf kategorisinde 'Ceylan Yoldaş Vefa Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmada; kısa film kategorisinde 'Yaren' adlı filmiyle Turgut Kanal 1'inci olurken, 'Yemek' adlı filmiyle Ahmet Rasim Cesur 2'nci, 'Babam' adlı filmiyle İsmail Aybey 3'üncü oldu. 'Baba Ne Oldu' adlı kısa filmiyle Feyzi Baran, 'Adem Yaşin Vefa Ödülü'ne layık görüldü. Törende, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

'KENDİNİZİ DAHA DA GELİŞTİRİN'Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, törende yaptığı konuşmada, yarışmada 10 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Sağlık çalışanlarını merkeze alarak düzenledikleri yarışmaların konusunun her yıl değiştiğini belirten Durmuş, şunları söyledi: "Bu seneki konu malum, pandemiyle mücadele. Covid-19 salgını sadece bu senenin değil son 100 yılın en önemli olaylarından birini oluşturuyor. Temennim, ödül alan arkadaşlarımızın fikir ve sanat çalışmalarını daha da geliştirmeleridir. Şahsen mesleki bilgi, birikimleri ve ahlaki faziletleriyle tüm sağlık çalışanlarının üretken oldukları inancındayım; çünkü hangi kademede görev yaparlarsa yapsınlar, bir şekilde insan hayatına dokunuyorlar. Bu dokunuşun sıradan dokunuş olmadığını, ulvi mesleği icra ettiklerini hepimiz biliyoruz. Bu hakikatten hareketle ödül alan arkadaşlarımıza tavsiyede bulunmak istiyorum; bu alanlarda kendinizi daha da geliştirin. Biliyorum yoğun, yorucu ve stresli işiniz var ancak istemeniz ve çaba göstermeniz halinde, çok daha güzel eserler ortaya koyarak, başarı çıtanızı çok daha yukarılara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Öte yandan Sağlık-Sen olarak tüm bu sorunların son bulması için 'artık yeter' diyoruz. Biz, sağlık çalışanlarının yüzü gülerse Türkiye'nin yüzünün güleceği inancındayız. Sağlık sistemimiz ne kadar sağlam olursa olsun, altyapımız ne kadar güçlü olursa olsun, neticede onu ayakta tutacak olan hemşiresinden doktoruna tüm sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenle sorunları bir an önce çözmek gerekmektedir. El birliği ve güç birliği ettiğimiz takdirde tüm sorunların da çözüleceği inancındayız."

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


Son dakika haberi | Sen'in 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi
Son dakika haberi | Sen'in 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi
Son dakika haberi | Sen'in 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi

Semih Durmuş, Koronavirüs, Karantina, Kısa Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sen'in 'Geleneksel Anı, Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi - Son Dakika


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