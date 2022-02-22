Üye Girişi
Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

22.02.2022 01:20
Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

Son dakika gündem haberine göre Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkede çeşitli projeler ve yatırımlarda bulunan Türk şirketlerden övgüyle bahsederek, iki ülke arasındaki yatırımların daha da artması gerektiğini söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkede çeşitli projeler ve yatırımlarda bulunan Türk şirketlerden övgüyle bahsederek, iki ülke arasındaki yatırımların daha da artması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, baş başa görüşmelerin ve anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hem dostum hem kardeşim hem de Senegal ve Afrika dostu" ifadesini kullanarak, Erdoğan'ı 16-18 Aralık 2021'de İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinden hemen sonra Senegal'de görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22 Şubat'ta faaliyete girecek Senegal Stadyumunun açılışına davet ettiğini belirten Sall, bu davetin resmi ziyarete dönüştüğüne vurgu yaptı.

Sall, Senegal Stadyumunu inşa eden Türk şirketten de övgüyle bahsederek, "Stadyumun tamamlanması için 24 ay süre vermişlerdi ancak 17 ayda tamamlayarak istisnai bir performans gösterdiler. Bu da Türk şirketlerinin ne kadar kaliteli ve hızlı çalıştığına bir örnek." dedi.

İki ülke arasındaki iş birliklerinde çok güzel bir ivme yakalandığına işaret eden Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, ilişkileri daha da geliştirecek 5 anlaşmaya imza attıklarını kaydetti.

Sall, "Türkiye ile aramızdaki siyasi ve ticari iş birliklerinden çok memnunum. İlişkilerimiz hem sağlam bir hukuki zemine oturuyor, hem çok boyutlu." ifadesini kullanarak, bu iş birliklerinin enerji, tarım, su, eğitim, ulaşım, çevre, sanayi ve savunma sanayi gibi alanlarda yapıldığını söyledi.

Senegal'deki Türk şirketlerin de performanslarından çok memnun olduklarının altını çizen Sall, Türk şirketlerin Yükselen Senegal Planı kapsamında birçok proje tamamladığını dile getirdi.

Sall, stadyum inşaatının yanı sıra Dakar'daki havalimanı, bölgesel hızlı tren, konferans merkezi gibi birçok projenin Türk şirketler tarafından başarıyla tamamlandığına dikkati çekti.

Bu yatırım ve projelerin devamı için Senegal ve Türk özel sektörünü bir araya getiren teşebbüsleri teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Sall, madencilik, demir çelik, eczacılık gibi sektörlere yoğunlaşılabileceğini vurguladı.

Sall, 2 ülke arasındaki ortaklık seviyesini her seferinde daha da yukarıya taşımak istediklerini ifade ederek, 2 yıl önce koydukları 400 milyon dolarlık ticaret hacmini aştıklarını ve yeni hedef olan 1 milyar dolarlık hedefe de ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Sall son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de top koşturan Senegalli oyunculara olan desteği ve ilgisi için de teşekkür etti.

Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu
Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu
Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Erdoğan: Senegal'le dostluğumuzun tezahürünü ticaret ve yatırımlarda görüyoruz Erdoğan: Senegal'le dostluğumuzun tezahürünü ticaret ve yatırımlarda görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de resmi törenle karşılandı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Senegal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:14 Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 8 şüpheliden 5'i tutuklandı! Aralarında Söylemez Kardeşler'de bulunuyor
01:05 Son Dakika: Putin onayı verdi! Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine giriyor
00:52 Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması: Doğu bölgelerinden ayrılın
00:22 Putin'in tanıma kararından sonra Donbas'ta halk sokağa dökülüp kutlama yaptı!
00:20 Putin'in Donbas bölgesini tanıma kararı almasının ardından tepkiler arka arkaya geldi
00:19 Galatasaray galibiyetine çok sevindi! Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan bomba yorum
00:00 Bahçeli'nin gönderdiği kandillere Kılıçdaroğlu'ndan videolu cevap: Koca MHP'yi ne hale getirdi
23:51 Son Dakika: Putin'in "tanıma" kararına ABD'den ilk yorum: Biden, Rusya'nın tanıdığı bölgelere yaptırım kararı alacak
23:41 Göztepe'nin hocası hemen çark etti! "Türk futbolundan utanç duyuyorum" sözlerine açıklık getirdi
23:22 Vladimir Putin'in önemli konuşmasından dikkat çeken Osmanlı ve Türkiye ayrıntısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 01:42:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement