Son dakika haberi: Sivas'ta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sivas'ta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan 2 zanlı tutuklandı

23.06.2022 18:44
Son dakika haberi: Sivas'ta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan 2 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp, adının suça karıştığını söyleyerek ikna ettikleri emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta kendilerini polis olarak tanıtıp, adının suça karıştığını söyleyerek ikna ettikleri emekli öğretmenin yaklaşık 1 milyon lirasını alan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, adının bir suça karıştığı konusunda ikna ettikleri emekli öğretmen H.D'nin (68), verdikleri banka hesap numarasına 190 bin lira yatırmasını sağladı.

Daha sonra eve gelen şüpheliler, ikametteki ziynet eşyalarının da kendilerine verilmesi konusunda kadını ikna etti.

H.D, yaklaşık 800 bin lira değerindeki altınları zanlılara verdikten sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti.

Zanlılar M.S.G. (33) ve İ.G. (28) Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

M.S.G'nin üzerinde 8 tam altın ve 6 bin 800 lira ele geçirildi.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sivas'ta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sivas'ta emekli öğretmeni dolandırıp 1 milyon lirasını alan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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