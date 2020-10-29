Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
29.10.2020 08:59
Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da koranavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından polis ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
İstanbul
'da koranavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından polis ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da koranavirüs vakalarının hızla artmasına değinmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetim yaptı. Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolunda durdurulan toplu taşıma araçlarında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ekipler ayrıca sürücülerin evraklarını kontrol etti.
- İstanbul
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