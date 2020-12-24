Son dakika haberi! Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, paralimpik yüzücülerden olimpiyat madalyası bekliyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İpek, Tokyo Paralimpik Oyunları'na ilişkin, "Yaptığımız çalışmaların sonucunda diğer çocukların yanı sıra olimpiyatlarda Sümeyye ve Sevilay'dan altın madalya bekliyoruz." dedi.

Paralimpik yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Erzurum'daki tesiste çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyonun yüzme branşından sorumlu asbaşkanı Mustafa İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak birçok aktif branşta mücadele ettiklerini belirterek, yüzme milli takımı olarak ara vermeden hazırlıklara devam ettiklerini söyledi.

Çalışmalar, Kovid-19 tedbirleri alınarak yapılıyor

Uluslararası alanda aktif branşların olduğunu, devletin ve federasyonun destekleriyle şu anda çok iyi seviyede olduklarını ifade eden İpek, "Federasyonumuz bünyesinde 22 branş var ve 19'u uluslararası alanda çok aktif olan branşlarımız. Ampute futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme ve halter gibi. Olimpiyat kotası alan 36 sporcumuz var. Sporcularımızdan olimpiyatta ileriye dönük güzel başarılar bekliyoruz." dedi.

İpek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Bilim Kurulu'nun verdiği kararlar doğrultusunda bazı kısıtlamalara gittiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle biz de bazı kısıtlamalara gittik ama diğer branşlarda asla böyle bir şey yapamayız çünkü yüzmede bütün dünya devletleri Avrupa, dünya şampiyonalarına ve olimpiyatlara hazırlanıyor. Bizim de hazırlanmamız ve hazır olmamız gerekiyor. Elimizden geldiğince hijyenik ortamlara dikkat ederek önümüzdeki yarışlara sporcularımızı hazır tutmak zorundayız. Yüzme bireysel bir spor ve sporcu 3 gün antrenman yapmasa havuza girmese 15-20 günde bu arayı kapatması çok zor. Tabii ki bazı müsabakalarda aksamalar oldu bunları da önümüzdeki günlerde telafi edeceğiz."

"Sümeyye ve Sevilay'dan altın madalya bekliyoruz"

Diğer branşlarda da önemli başarılar elde edildiğini vurgulayan İpek, bu başarıların kazanılmasında devletin ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğinin olduğunu vurguladı.

İpek, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri sonucunda diğer branşlarımızda da büyük başarılar elde ediyoruz. Ampute futbol, masa tenisi, basketbol, atıcılık gibi branşlarda ülkemiz adına çok büyük başarılar kazandırdık. Belki normal federasyonların yakalayamadığı başarıları yakaladık. Türkiye tarihinde ilk defa paralimpik yüzmede Sümeyye, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldu. Beytullah, Meksika'da dünya şampiyonu oldu. Yaptığımız çalışmaların sonucunda diğer çocukların yanı sıra olimpiyatlarda Sümeyye ve Sevilay'dan altın madalya bekliyoruz."