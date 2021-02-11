Son dakika haberi... Türkiye ve KKTC arasında 4 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçilerek, Türkiye ile KKTC arasında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ikinci gününde temaslarına devam ediyor. Oktay, resmi temasları kapsamında KKTC Başbakanı Ersan Saner ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirildikten sonra çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. KKTC Kültür Bakanlığı ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin KKTC'de eğitim ve araştırma yerleşkesini kurmasına ilişkin çerçeve protokolü mutabakatı imzalandı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı arasında e-devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Türkiye Belediyeler Birliği ile KKTC Türk Belediyeler Birliği arasında işbirliği anlaşması mutabakatına imza atıldı. Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atıldı. Oktay ve Saner, imza töreninin ardından ortak basın toplantısına geçti.

(İHA)