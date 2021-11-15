Son dakika haberi! UNESCO, gelecek yıllarda eğitime daha fazla yatırım yapmayı ve çevreyi korumayı hedefliyor - Son Dakika

Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına öncülük eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ve sonrasında eğitime yatırım yapmayı ve çevreyi korumayı hedefliyor.

9- 24 Kasım'da düzenlenen UNESCO 41. Genel Konferansı kapsamında örgütün kuruluşunun 75. yıl dönümü kutlandı. Bu kapsamda UNESCO'ya üye ülkeler, video aracılığıyla kurumun eğitim, bilim ve kültüre katkılarına ilişkin mesajlarını paylaştı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, kurumun 75. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajda, ülkeler arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.

Eğitim hakkını korumak, insanların çevreyle ilişkisini güçlendirmek ve insanlığın ortak mirasını korumak konusunda çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Azoulay, UNESCO'nun insanlığın entelektüel ve manevi dayanışma üzerine inşa edilen barışı tesis etmek için kurulduğunu belirtti.

Eğitime ve çevreye öncelik

UNESCO'nun kuruluş yıl dönümü kutlanırken, kurum gelecek yıllar için öncelikli olarak çevreyi korumayı hedefliyor. UNESCO ayrıca Kovid-19 salgını döneminde ve sonrasında eğitime daha fazla yatırım yapmaya karar verdi.

UNESCO 41. Genel Konferansında yeniden kurumun Genel Direktörlüğüne seçilen Audrey Azoulay, yaptığı açıklamada, salgının yol açtığı kriz geçmiş gibi görünse de seferber olmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

İnsanlığın ortak geleceği için eğitime öncelik verilmesi gerektiğini ve bu alanda yatırım yapacaklarını kaydeden Azoulay, şimdi yatırım yapmamaları halinde gelecek yıllarda bu maliyetin daha yüksek olacağını vurguladı.

Kurum, dünyada salgın döneminde 112 ülkede 400 milyon çocuğun eğitimini sürdürmesini sağladı ancak dünyada 1,6 milyar çocuk okuldan uzak kaldı. Bunlardan 500 milyonu uzaktan eğitim imkanına sahip olamadı.

Kuruluşu

Çok sayıda kültürel eserin harap olmasına yol açan Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının ardından 75 yıl önce kurulan UNESCO'nun misyonu, insanlığın zihninde barışı eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür, bilgi ve iletişim aracılığıyla inşa etmek olarak tanımlanıyor.

UNESCO, telif hakları, kültürel varlık veya somut olmayan kültürel mirasın yasa dışı ticareti gibi birçok alanda düzenlemeler ve kurallar getirdi.

Londra'da 1- 6 Kasım 1945'te eğitim ve kültür kurumu kurulması için düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) konferansı, gerçek barış kültürünü oluşturacak bir kurum kurmaya karar veren 44 ülkenin temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansın sonunda 37 ülke UNESCO'yu kurdu ve 16 Kasım 1945'te imzalanan UNESCO Kuruluş Sözleşmesi, 20 ülkenin onamasının ardından 4 Kasım 1946'da yürürlüğe girdi. Türkiye de bu konferansa katılarak UNESCO'yu kuran ülkeler arasında yerini aldı.

UNESCO Genel Konferansının ilk oturumu, oy hakkına sahip 30 hükümetin temsilcilerinin katılımıyla 19 Kasım-10 Aralık 1946'ta Paris'te gerçekleştirildi.

UNESCO 16 Kasım'ı "Uluslararası Hoşgörü Günü" olarak ilan etti.

Dünyanın kültürel mirasını koruyor

UNESCO, 167 ülkede 1000'den fazla kültürel ve doğal eser veya sit alanını koruyor.

Öte yandan kurum, geçen yıl Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından kentte 95 okulun restorasyon çalışmalarını yaptı.

UNESCO'nun yapısı ve işleyişi

Merkezi Paris'te bulunan UNESCO, Genel Konferans, Yürütme Kurulu ve Sekreterlik olmak üzere üç ana yapıdan oluşuyor.

UNESCO'nun en yetkili organını Genel Konferans oluşturuyor. Genel Konferans, örgütün politikalarını ve temel çalışma planını belirlemenin yanı sıra örgütün çalışma programları ve bütçesinin kabul edilmesi, yürütme kurulu üyeleri ve genel direktörünü seçme yetkisine sahip.

Yürütme Kurulu, Genel Konferans kararıyla 4 yıl için seçilen 58 üyeden oluşuyor. Seçimler, büyük ölçüde kültürlerin çeşitliliği ve coğrafi dağılım göz önünde bulundurularak yapılıyor. Yürütme Kurulu yılda 2 kez toplanıyor. Türkiye, Yürütme Kurulunda 1946'dan itibaren 27 yıl temsil edildi.

UNESCO Sekreterliği de Genel Konferans tarafından 6 yıl için seçilen genel direktör ve genel direktör tarafından görevlendirilen personelden oluşuyor.

UNESCO'nun misyonu ise insanlığın zihninde barışı, eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür, bilgi ve iletişim aracılığıyla inşa etmek şeklinde tanımlanıyor.

193 üyesi bulunan UNESCO, fazla dinamik olmadığı ve birkaç alanda somut başarılar elde etmediği gerekçesiyle zaman zaman eleştiriliyor.

Türkiye'nin UNESCO'daki rolü

Türkiye, UNESCO Sözleşmesi'ni 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla onadı. Bu onamanın ardından UNESCO Kuruluş Sözleşmesi'nin 7. maddesi gereğince UNESCO Genel Direktörlüğünün Türkiye'deki tek ve yasal temsilcisi niteliğinde olan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 25 Ağustos 1949'da faaliyete geçti.

UNESCO Yürütme Kuruluna Türkiye adına 1946-1949'da Reşat Nuri Güntekin, 1949-1951'de Ahmet Kutsi Tecer, 1958-1966'da Prof. Dr. Bedrettin Tuncel seçildi. Tuncel, 1964 sonunda UNESCO Yürütme Kurulu Başkan Vekili oldu ve 1966 yılı sonunda UNESCO'nun 20. yıl dönümünde, iki yıl için (1966-1968) UNESCO Genel Konferansı Başkanı seçildi. Türkiye, Yürütme Kurulunda daha sonra Prof. Dr. Erdal İnönü (1978-1983), Prof. Dr. Talat Halman (1991-1995) ve Prof. Dr. Orhan Güvenen tarafından temsil edildi.

UNESCO Genel Merkezi'nde 30 Ekim-14 Kasım 2017'de gerçekleştirilen UNESCO 39. Genel Konferansı kapsamında, 8 Kasım 2017 tarihli oturumda UNESCO Yürütme Kuruluna 2017-2021 dönemi için yapılan seçimler neticesinde Türkiye, oy kullanma hakkı olan 184 üye devletin 134'ünden oy aldı.

Öte yandan, 2 yıl boyunca UNESCO Genel Konferans Başkanlığını yürüten Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, bu görevini tamamladı.

Cengizer, 9 Kasım'da görevini Brezilya'nın UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Santiago Irazabal Mourao'ya devretti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cengizer'i, tamamladığı UNESCO 40. Genel Konferans Başkanlığı görevi boyunca yürüttüğü özverili çalışmalar vesilesiyle tebrik etmişti.

Büyükelçi Cengizer'in, Türkiye'nin 53 yıl aradan sonra üstlendiği görev boyunca, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zorunlu kıldığı kısıtlamalara rağmen UNESCO 40. Genel Konferans çalışmalarının kesintisiz biçimde sürdürülmesini sağladığı vurgulanmıştı.