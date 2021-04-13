Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, İsrail'in son dönemde faaliyete soktuğu Deniz Demir Kubbe Füze Savunma Sistemini değerlendirdi.

İsrail'in Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Cibuti ve Aden Körfezi bölgelerini kontrol altında tutarak, gerginlik noktalarını işgal altındaki Filistin topraklarından Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'e yaymaya çalışacağını belirten Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, yaptığı yazılı açıklamada S-400 konusunda Türkiye'ye karşı ikiyüzlü politika güden sözde stratejik ortak ABD'nin, işgalci İsrail'in Doğu Akdeniz'deki askeri yönden yayılmacı girişimlerine karşı sessiz kalmasının da manidar olduğunu vurguladı.

İsrail Doğu Akdeniz'de ateşle oynadığını söyleyen Bekin, şunları kaydetti:

"İsrail'in hava savunma sistemini daha güçlü hale getirmek amacıyla oluşturulan 'Demir Kubbe Savunma Sistemi', Türkiye'nin dahil olduğu NATO Füze Kalkanı Projesi kapsamında 2011'de Malatya Kürecik'e yerleştirilen 5 bin kilometre menzilli AN/TPY-2 X-band radar sistemi ve buna bağlı olarak İsrail'e de yerleştirilen Kürecik benzeri AN/TPY-2 band sistemi ile söz konusu ülkenin savunma kapasitesi muhkem hale getirildi. İsrail, Tamer ve Leviathan doğal gaz bölgelerindeki platformların korunması amacıyla Deniz Demir Kubbe Savunma Sistemi'ni geliştirdiğini açıklarken, bunu açık deniz sularının savunması amacıyla geniş bir alana yaymaya çalışması son derece vahim bir gelişmedir."

"ABD'nin S-400 ikiyüzlülüğü"

AB ve ABD'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumasına dahi karşı çıktığını hatırlatan Bekin, "İsrail'in Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'deki askeri yönden yayılmacı girişimlerine karşı sessizliği tercih etmeleri son derece düşündürücüdür. Türkiye'nin savunma amacıyla satın aldığı S-400 füzelerine karşı gelen ve Türkiye'ye karşı S- 400 savunma sistemi tedariki nedeniyle CAATSA yaptırımlarını uygulayan ABD yönetimi, ABD ordusu için iki adet Demir Kubbe Savunma Sistemi bataryası tedariki için İsrail ile Ağustos 2019'da Türkiye- Rusya benzeri bir anlaşmaya imza atması gözlerden kaçmamaktadır. ABD'nin İsrail ile yaptığı söz konusu anlaşma gereği ilk batarya Eylül 2020'de Pentagon'a teslim edildiği müşahede edilirken, ikinci bataryanın da geçen ay İsrail tarafından ABD ordusuna teslim edildiği görülmüş oldu" ifadelerine yer verdi.

İsrail, gerginlik noktalarını Doğu Akdeniz'e yayacak Bekin açıklamasının sonunda, İsrail'in, bundan böyle gerginlik noktalarını işgal altındaki Filistin topraklarından Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'e yaymaya çalışması ve bu konuda en gelişmiş 'Deniz Demir Kubbe Savunma Sistemi'ni devreye sokarak, Almanya'dan Sa'ar 5 korvetlerinin en gelişmiş versiyonu olan Sa'ar 6 sınıfı dört adet korveti alması karşısında sessiz kalan Batı'nın tutumunun ne ile izah edilebileceğini çok iyi irdelemekte fayda görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA