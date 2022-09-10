Son dakika haberi: 'Yol verme' tartışmasında 2 kişinin öldürülmesinde baba ile oğlu tutuklandı

KONYA'da trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada Ahmet Çetin ile babası Şükrü Çetin'i öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan Rıfat Yıldırım (59) ve oğlu Mustafa Yıldırım (19), sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta meydana geldi. Trafikte yol verme nedeniyle tartıştıkları Mustafa Yıldırım'ı evine kadar takip eden Ahmet Çetin, babası Şükrü Çetin, yanlarında bulunan yakınları Ali, Bekir ve Yasin Çetin, sopalarla saldırmaya başladı. Bu sırada Mustafa Yıldırım, eve gelirken yolda babası Rıfat Yıldırım ve kuzeni Mehmet Yavuz'u (18) telefonla arayıp, yardım istedi, ardından da evin önündeki Çetin ailesinin fertlerine tabancayla ateş açtı. Bu sırada eve gelen Rıfat Yıldırım, oğlu Mustafa'nın elinden tabancayı alarak, ateş açmayı sürdürdü.

BABA- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ Mermilerin isabet ettiği Ahmet Çetin ile babası Şükrü Çetin ve 3 yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çetin ve Şükrü Çetin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Yıldırım ile babası Rıfat Yıldırım, annesi Makbule Yıldırım (53) ve kuzeni Mehmet Yavuz'u gözaltına aldı. Yaşamını yitiren Ahmet Çetin ve babası Şükrü Çetin, dün Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kavgada yaralanan Ali Çetin 'in ilk ifadesinde, "Mustafa Yıldırım bahçe kapısına gelerek evin önündeki Ahmet Çetin ve bana ateş etti. Bu esnada babası gelerek oğlunun elinden aldığı tabanca ile diğer aile fertlerimize ateş etmeyi sürdürdü" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet Yavuz ve Makbule Yıldırım, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Rıfat Yıldırım ile oğlu Mustafa Yıldırım, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.