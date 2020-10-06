Son dakika haberleri: AB mahkemesi, Macaristan'ın eğitim yasası değişikliği aleyhine karar verdi - Son Dakika

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Macaristan doğumlu ABD'li yatırımcı George Soros'un kurucusu olduğu Orta Avrupa Üniversitesinin Budapeşte'den Viyana'ya taşınmasına yol açan Macaristan yükseköğretim yasası değişikliğinin AB yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.

AB mahkemesi, Macaristan'da 2017'de yapılan ve AB Komisyonunun karşı çıktığı yükseköğretim yasa değişikliği hakkındaki kararını açıkladı. Kararda, Macaristan hükümetinin, yabancı yükseköğretim kurumlarının ülkede faaliyet göstermesi için getirdiği şartların AB yasalarına uygun olmadığı belirtildi.

Bu şartlar arasında Macaristan'da faaliyet göstermek isteyen üniversitenin ilk kurulduğu ülke ile Macaristan arasında anlaşma yapılması ve söz konusu eğitim kurumunun Macaristan'ın yanı sıra o ülkede de eğitim hizmeti vermesi bulunuyordu.

Mahkeme ayrıca Macaristan'daki yasa değişikliğinin Dünya Ticaret Örgütünün pazara adil erişim kuralını ihlal ederek iş kurma hürriyetini ve AB'nin Temel Haklar Sözleşmesine ihlal ederek akademik özgürlüğü engellediğine karar verdi.

ABD'de kayıtlı olan ancak ana kampüsü Budapeşte'de bulunan Orta Avrupa Üniversitesi, New York eyaletinde bir eğitim tesisi açmış, bunun ardından tüm şartları karşıladığına yönelik Macaristan hükümetine yaptığı başvurusu reddedilmişti. Macaristan hükümeti, ABD'deki tesisin sahte olduğunu savunmuştu.

Soros'u "yasa dışı göçü teşvik ederek Avrupa medeniyetini yıkmaya çalışmakla" suçlayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın üniversiteyi "düşmanın liberalizm kalesi" olarak gördüğü yorumları yapılmıştı.

Macaristan'daki yasa değişikliğinin ardından üniversite 2019'da Viyana'ya taşınmıştı. Soros'un desteklediği Açık Toplum Vakfı da Macaristan'daki yabancı finansmanla desteklenen sivil toplum kuruluşları hakkındaki yasal değişikliklerin ardından 2017'de Almanya'ya taşınmıştı.