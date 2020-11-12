Son dakika haberleri | Abdullah Gül'ün başbakanlığı dönemindeki danışmanı FETÖ'den beraat etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Abdullah Gül'ün başbakanlığı dönemindeki danışmanı FETÖ'den beraat etti

12.11.2020 14:39
Son dakika haberleri | Abdullah Gül'ün başbakanlığı dönemindeki danışmanı FETÖ'den beraat etti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Ayşe Yılmaz ile birlikte 5 kişi, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Ayşe Yılmaz ile birlikte 5 kişi, FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Ayşe Yılmaz, Emine Korkmaz, Nihan Demirci, Derya Akşit, Hatice Metin Bakır, Belma Çobanoğlu ve Kadriye Metin ile avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı'na esas hakkındaki mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Mütalaasını tekrarlayan savcı, Hatice Metin Bakır ile Derya Akşit'e 'terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini, Ayşe Yılmaz, Belma Çobanoğlu, Kadriye Metin, Emine Korkmaz ile Nihan Demirci'nin ise baraatini talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar Bakır ve Akşit, iddia edildiği gibi 'ByLock' kullanmadıklarını, Bank Asya'ya para yatırmalarının örgüt liderinin talimatından önce olduğunu ileri sürdü. Her iki sanık da suçlamalarla ilgili dosyada maddi delil bulunmadığını, itirafçı beyanları nedeniyle bu davada sanık olduklarını belirterek, beratlerini istedi. Savcının beratlerini istediği 5 sanık ise mahkemenin mütalaa doğrultusunda karar vermesini talep etti.

2 SANIĞA CEZA VERİLDİ, 5 SANIK BERAAT ETTİ

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hatice Demir Bakır ve Derya Akşit'e, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme, aralarında Ayşe Yılmaz'ın da bulunduğu 5 sanığın ise beraatine hükmetti.


Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Ayşe Yılmaz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Abdullah Gül'ün başbakanlığı dönemindeki danışmanı FETÖ'den beraat etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında Atık su merkezinde cansız beden parçası bulundu! Ekipler cesedin kalan parçalarını arıyor Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş
Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın koronavirüsü atlattıkları ortaya çıktı         
15:05
TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı         
14:38
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı         
13:10
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar Evlenme vaadiyle kandırılan yaşlı adamın 3 koyununu ve 7 bin lira parasını alıp dolandırdılar         
11:49
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 15:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Abdullah Gül'ün başbakanlığı dönemindeki danışmanı FETÖ'den beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei