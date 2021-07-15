Son dakika haberleri! ADANA'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika

Adana'da kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un yanı sıra Yunus Uğur ile İstanbul'da şehit edilen Halit Yaşar Mine'nin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

Daha sonra kent protokolü, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kışlasında darbecilere müdahale esnasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki mezarını ziyaret etti.

Duaların edilmesinin ardından Buruk Mezarlığı'na giden kent protokolü, 15 Temmuz gecesi helikopter pilotluğu eğitimi almak için Ankara'da bulunduğu sırada şehit düşen Yunus Uğur'un mezarına karanfil bıraktı.