Son dakika haberleri | Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis

13.10.2022 12:12
Son dakika haberleri | Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis

Bir son dakika haberine göre Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanık H.D. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK'nın Çukurova Üniversitesi yapılanmasında yer aldığını, örgütün kırsal alana eleman temin etmek amacıyla kurulmuş derneğinde aktif görev yaptığını, PKK'nın şehir yapılanması olan ve "kadro" diye adlandırılan üyeleriyle irtibatının bulunduğunu ve örgütün kentteki propaganda faaliyetlerinin organizasyonunda yer aldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.D, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Örgütün şehir yapılanmasında 'kadro' diye tabir edilen teröristlerle görüşmedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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