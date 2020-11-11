Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek

11.11.2020 10:43
Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Yılmaz'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Yılmaz'ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenecek.

ADÜ Öğretim üyesi Fatih Mehmet Yılmaz'ın yürütücülüğündeki proje TÜBİTAK'ın 2020 yılı 1. dönem ARDEB 1001 Programı değerlendirme sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazandı. Toplam bütçesi 720.000 TL olan ve iki yıl sürecek olan projede Gıda Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Dr. Aslı Zungur Bastıoğlu, Arş. Gör. Ahmet Görgüç, YÖK 100/2000 Doktora Bursiyeri Gıda Yük. Müh. Esra Gençdağ ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Dr. Selim Yılmaz araştırmacı olarak yer alıyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, proje ekibini tebrik edere başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek

Adnan Menderes Üniversitesi, Mehmet Yılmaz, Fatih, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Yılmaz'ın projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika


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