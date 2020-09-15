Son dakika haberleri: Ağırladığı ziyaretçi sonrası virüse yakalanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Korona virüs salgını Bartın'da bir can daha aldı. Koah hastası olan 74 yaşındaki Yusuf Güner İstanbul'dan gelen bir ziyaretçiyi ağırladıktan sonra yakalandığı korona virüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

Bartın'ın Kumluca beldesinde yaşayan 74 yaşındaki Yusuf Güner, İstanbul'dan gelen bir ziyaretçiyi ağırladıktan sonra korona virüse yakalanarak, yaklaşık 4 gündür Bartın Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde tedavi altında tutuluyordu.

Korona virüs nedeniyle yaşamını kaybeden Güner'in cenazesi Kumluca beldesinde özel kıyafetli ekiplerce geniş tedbirler altında toprağa defnedildi. Defin işleminin ardından Güner'in tabutu yakılarak imha edildi.

Yakalandığı korona virüs sonrası hayatını kaybeden Güner'in yeğeni Kumlucalı iş insanı İsmet Ertuğrul sosyal medyada yayınladığı mesajda korona virüs salgınını umursamayanlara seslenerek, "Dayımı defnettik, mekanı Cennet olsun. Bir şey olmaz deyip ziyaretlere gidenlere, bu hastalığı umursamayanlara, maske takmayanlara, mesafe kuralına uymayanlara, hastalığını gizleyenlere söylüyorum. Kendinizi veya sevdiklerinizi bu şekilde defnettirmek ister misiniz?" ifadelerini kullandı. - BARTIN