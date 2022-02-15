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Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

15.02.2022 13:48
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Kıbrıs açıklarında durdurulan bir balıkçı teknesinde, İtalya'ya gitmeye çalışan 334 göçmen yakalanırken, teknenin üst güvertesinden düşen Suriye uyruklu bir göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Kıbrıs açıklarında durdurulan bir balıkçı teknesinde, İtalya'ya gitmeye çalışan 334 göçmen yakalanırken, teknenin üst güvertesinden düşen Suriye uyruklu bir göçmen hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, uluslararası sularda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Kıbrıs Adası'nın batı kısmında şüphelendiği bir balıkçı teknesini takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarı üzerine kaçmaya çalışan 'Hacı Kaptan' isimli balıkçı teknesi, sahil güvenlik botuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst güverteden düşen Suriye uyruklu bir göçmen hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan tekne, Mersin'in Bozyazı ilçesine getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 334 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, hayatını kaybeden Suriye uyruklu şahsın cenazesi hastane morguna, yaralı şahıs ise Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekne kaptanının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Ali Tandoğan/İHA)

Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

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Sahil Güvenlik, Akdeniz, İtalya, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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