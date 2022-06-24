Son dakika haberleri! Alacak cinayeti sanığına müebbet, eski sevgilisine 5 yıl hapis istemi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Alacak cinayeti sanığına müebbet, eski sevgilisine 5 yıl hapis istemi

24.06.2022 15:59
Son dakika haberleri! Alacak cinayeti sanığına müebbet, eski sevgilisine 5 yıl hapis istemi

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, alacak nedeniyle Şahmeran Gürbüz'ü (43) öldüren ve eski sevgilisi Didem K.'nin (23) evinde yakalanan Osman Özdemir (41) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, alacak nedeniyle Şahmeran Gürbüz'ü (43) öldüren ve eski sevgilisi Didem K.'nin (23) evinde yakalanan Osman Özdemir (41) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Didem K. hakkında ise 'delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 18 Kasım 2021'de Hacettepe Mahallesi'ndeki Hamamönü bölgesinde meydana geldi. Osman Özdemir, borç nedeniyle aralarında husumet bulunan Şahmeran Gürbüz'e tabancayla 10 el ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası kaçan Özdemir, 21 Kasım'da eski sevgilisi Didem K.'nin ihbarıyla yakalandı. Osman Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Didem K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Osman Özdemir hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle, Didem K. hakkında ise 'delilleri yok etme ve gizleme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı.'200 BİN LİRA İÇİN Mİ EVİME GELDİN'Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Osman Özdemir ve tutuksuz sanık Didem K. katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan Osman Özdemir, Şahmeran Gürbüz'den alacağı olduğunu belirterek, "Olay günü kahveye gittim, Şahmeran'a selam verdim selamımı almadı. Elimi uzattım, benimle tokalaşmadı. Bana ters bir şekilde 'Otur şuraya, beni arıyormuşsun hayırdır' dedi. Ben de, 'Niye aradığımı bilmiyor musun? Benim senden 200 bin lira alacağım var. Perişanım, evime icralar gelip duruyor, tüm hesaplarıma el konuldu' dedim. Şahmeran ise, '200 bin lira için evime mi geldim, 200 bin lira para mı benim için' dedi. Şahmeran'ın şoförü Alaaddin ayağa kalkınca ona doğru baktım, o sırada Şahmeran sol taraftan bana 2 yumruk attı. Ben yere düşünce silahını çekti, ben ondan önce davranarak silahımı çıkartarak sıktım ve daha sonra da can güvenliğimi sağlamak için kaçtım" dedi.Tutuksuz sanık Didem K. ise Osman Özdemir'in cinayetten sonra kendisine geldiğini ve evin adresini değiştirmesini istediğini söyledi. Özdemir'in daha sonra akrabasından 30 bin lira alıp avukat tutması istediğini söyleyen Didem K., parayı aldıktan sonra emniyete giderek Osman Özdemir'i ihbar ettiğini söyledi. Mahkemeye katılma talebinde bulunan Şahmeran Gürbüz'ün kardeşleri Abdullah Gürbüz ve Cemal Gürbüz ise sanıklardan davacı olduklarını ve cezalandırılmalarını talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne ve gelecek duruşma tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA

Osman Özdemir, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Alacak cinayeti sanığına müebbet, eski sevgilisine 5 yıl hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Alacak cinayeti sanığına müebbet, eski sevgilisine 5 yıl hapis istemi - Son Dakika
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