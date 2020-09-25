Son dakika haberleri: Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Çalılık alanda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yangının evlere çok yakın alanda çıkmasından dolayı kısa süreli panik yaşadı.

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