Son dakika haberleri: Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.Alanya'nın Konaklı Mahallesi Mandıra mevkiindeki çalılık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar görürken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.YANGIN ANI KAMERAYA YANSIDI
Çalılık alanda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar yangının evlere çok yakın alanda çıkmasından dolayı kısa süreli panik yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:50 - Kaynak: DHA
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