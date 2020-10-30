Son dakika haberleri | Aliyev, İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Aliyev, İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi

30.10.2020 17:03
Son dakika haberleri | Aliyev, İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla yardıma hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla yardıma hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in Erdoğan'ı arayarak deprem dolayısıyla üzüntülerini ilettiği ve "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduğu belirtildi.

Aliyev, her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayarak, Azerbaycan'ın kardeş ülkeye mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan da telefon görüşmesi ve gösterdiği ilgiden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Aliyev, İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi - Son Dakika


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