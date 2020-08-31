Son dakika haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan'da çıkan orman yangınının söndürülmesine tanker ve iş... - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 18 tanker, arazöz, kube yüklü destek aracı, paletli iş makinesi, 2 dozer, 2 greyder, 2 ekskavatör, loder ve 2 hidromek JCB araçlarıyla müdahale ettiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Ortak İhbar hattına dün saat 14.30'da gelen Nallıhan ilçesindeki orman yangını ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğü İtfaiyesi ve Ankara İtfaiyesi ekipleri eşzamanlı olarak olay yerine sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını koordinasyon içinde yürüttüğü vurgulanan açıklamada, "Bu koordinasyon şu anda da devam etmektedir. Şehir itfaiyelerinin orman yangınlarına müdahaleleri teknik imkanlar nedeniyle kısıtlıdır. Yangının ilk çıktığı andan itibaren Büyükşehir Belediyemiz tüm imkanları ile yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesince Nallıhan istasyonundan arazöz ve tanker, Beypazarı istasyonundan tanker, Merkez istasyondan 2 kube yüklü destek aracı, ASKİ'den 8 tanker ve paletli iş makinesi, Fen İşleri Dairesinden 2 dozer, 6 tanker, 2 greyder, 2 ekskavatör, loder, 2 hidromek JCB ve ANFA'dan 2 tanker ile yangın söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.