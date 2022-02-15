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Son dakika haberleri: Antalya'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Antalya'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı

15.02.2022 17:49
Son dakika haberleri: Antalya'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Antalya'da FETÖ\PDY adına para topladığı iddia edilen 31 şüpheliye yönelik polis tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Antalya'da FETÖ\PDY adına para topladığı iddia edilen 31 şüpheliye yönelik polis tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 31 şüpheliden 28'i yakalanırken 3'ünün cezaevinde olduğu öğrenildi. Operasyonda ayrıca yüklü miktarda para ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü adına Antalya merkezli Manavgat ilçesindeki yeni yapılanmaya operasyon yapıldı. İçerisinde FETÖ/PDY üyeliğinden işlem yapılan veya sempatizanı esnaflardan bağış, himmet adı altında para topladıkları, zaman zaman bu esnaflara yönelik örgütsel toplantı ve sohbet tertiplendiği tespit edildi. Toplanan bu paraların sözde mağdur aile olarak nitelenen tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç olmuş örgüt mensuplarının ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları ve Antalya'da üniversite eğitimi alan örgüt mensubu öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı, geri kalan miktarın ise, örgüt içi hiyerarşide biraz daha üst konumunda olan örgüt mensuplarına teslim edildiği ortaya çıkartıldı. Ayrıca örgütsel toplantılar tertipledikleri, bu şekilde FETÖ Terör örgütü ile ilgili güncel yapılanmaya devam ettikleri iddia edilen toplam 31 şüpheliye yönelik olarak Manavgat ilçesi merkezli Antalya ve Aydın illerinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamındaki şüpheli şahıslardan 3'ünün farklı soruşturma dosyası kapsamında cezaevinde olduğu tespit edildi. Gerçekleşen operasyonda 28 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan arama işlemlerinde örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 96 bin TL, 55 bin 941 dolar, 5 bin 805 euro para ile dijital materyallere el konuldu. - ANTALYA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Antalya'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Antalya'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı - Son Dakika
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