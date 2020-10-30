Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse ile ilgili açıklama: Enkaz altında yalnız değil - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse ile ilgili açıklama: Enkaz altında yalnız değil

30.10.2020 23:19

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde." dedi.

Depremde yıkılan Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonda görüştüğü Buse Hasyılmaz ile ilgili konuştu.

"BUSE ENKAZ ALTINDA YALNIZ DEĞİL"

Bir süredir Hasyılmaz'a ulaşamadıklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Son 10 dakikadır Buse'ye ulaşamıyoruz. Uyumuş olabilir, başka bir şey olabilir ama şu saate kadar Buse ile sürekli hem ailesini konuşturduk hem biz konuştuk. Buse yalnız değil içeride. Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde. Şu an ana merkezde iki odakta binanın bu tarafından bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca binanın her tarafında ciddi çalışma yürütülüyor. İnşallah yaralılara sağ salim ulaşma amacımızla sonuna kadar çalışmaları yerinde takip ediyoruz."

Bakan Pakdemirli, Buse'nin, telefonunun şarjının bir süre önce bitmesi nedeniyle annesinin telefonundan bağlantı kurmaya başladığını anlattı.

Ekiplerin yoğun bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Dehliz de açıldı. Hızlı bir şekilde engelleri geçerek Buse'ye ulaşacaklar. Çok dikkat edilerek yapılması gereken bir çalışma var burada. Bina göçmüş durumda. Her an her şey olabilir. Bu anlamda destekler koyarak, kolonları, kirişleri keserek ilerliyor arkadaşlar" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse ile ilgili açıklama: Enkaz altında yalnız değil
Buse Hasyılmaz

"EN BÜYÜK ÖNCELİK, YARALILARIMIZA SAĞ SALİM ULAŞMAK"

Pakdemirli, çalışmalardaki son durumla ilgili soru üzerine, yaşanan depremin büyük bir afet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

" İzmir'de uzun süredir olmamış derecede bir deprem. Bazı binalar ciddi şekilde hasarlı. Özellikle hasarlı binaların hangileri olduğuna baktığınız zaman, altında dükkanı olan binaların hasarlı olduğunu görüyoruz. İnşallah bundan maksimum derecede canlı vatandaşımızı çıkarmak, minimum kayıpla bu işi atlatmak, ekipler çalışıyor, tüm öncelik bu.
Elbette bugün itibarıyla vatandaşlarımız evlerine girmekten imtina ediyorlar. Belli konforları azalmış durumda. Onlara da sabırları için teşekkür ediyorum. En büyük öncelik, bina ve göçük altında kalmış yaralılarımıza sağ salim ulaşmak"

BUSE'NİN NİŞANLISI: İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarını takip eden Buse Hasyılmaz'ın nişanlısı Nurullah Yalçın, gazetecilere, "Sesimizi duyuyor, iyi olduğunu söyledi ve sesleri duyuyor. Diş kontrolüne gitmişti, şu anda ikinci katta annesiyle enkaz altında." dedi.

EKİPLERİN ENKAZDAKİLERLE KONUŞMASI

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.

Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: "Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni."

Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse ile ilgili açıklama: Enkaz altında yalnız değil

Bekir Pakdemirli, Bayraklı, Bakan, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse ile ilgili açıklama: Enkaz altında yalnız değil - Son Dakika


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