Son dakika haberleri: Bakan Soylu, çökme tehlikesi bulunan binanın yukarıdan makaslanarak yıkılacağını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da temelinde boşluk olduğu için çökme tehlikesi bulunan binanın yukarıdan makaslanarak yıkılacağını söyledi.

Bakan Soylu, Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta, inşaat çalışmaları nedeniyle istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesine karşı boşaltılan binada incelemelerde bulundu.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimleri ve Bakan Murat Kurum ile konuya ilişkin sürekli irtibat halinde olduklarını aktardı. Belediye ekipleri ile de görüştüklerini belirten Soylu, "Biraz sonra bina yukarıdan makaslanarak kesilmeye başlanacak. Binada da çökme var onun için mümkün olduğunca nasıl az hasarla bu binanın yıkılması sağlanabilir bu konuda teknik ekipler çalışıyorlar. Bu konuda karar verdiler, bu kararla da şimdi başlatıyorlar." dedi.

Binada yaşayan vatandaşların gece tahliye edildiğini kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Çevredeki binalara hasar verip vermeyeceği 'bina tıraşlanırken, makaslanırken ne kadar dayanıklılık göstereceğine bağlı' diyor teknik arkadaşlar. Genel müdürlerimiz, AFAD Başkanımız buradaydı. Tekrar gelecekler, Çankaya Belediyesinin yöneticileri de buradaydı. Birlikte değerlendirmeyle bir karar alındı, yıkımın nasıl ve ne şekilde yapılabileceği. Çünkü etrafında evler var. Doğal gazları ilk anda kesildi. Su tesisatları varmış su kanallarından gelen. Su borularından gelenler de kesildi şimdi başlayacaklar."

Gece, Ankara Valisi Vasip Şahin ile de değerlendirme yaptıklarına işaret eden Soylu, binanın müteahhidinin gözaltına alınıp alınmadığının sorulması üzerine, "O usul yürüyor, kimin eksiği var kimin hatası varsa elbette ki bu konudaki adımlar atılacaktır. Önce şu karşı karşıya kaldığımız riskli durumu bir değerlendirdik. Diğer mesele hukuk olarak da yürüyor." dedi.