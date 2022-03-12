Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan KOMATEK-İMDER 16'ncı Uluslararası İş ve İnşaat, Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Varank'ın yanı sıra AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, İştirakte, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Vekili Ahmet Bozkurt ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER) Başkanı Serkan Karataş da fuar açılışında hazır bulundu.

Alanındaki tek ihtisas fuarı olan KOMATEK'in bu yıl 40'ı yabancı olmak üzere 220 firmaya ev sahipliği yaptığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOMATEK, Avrasya'nın en büyük iş makineleri fuarı olarak kayıtlara geçti. Bundan sonra bu etkinlik, Türk firmalarının yeni pazarlara açılmasını sağlayan önemli bir buluşma noktası olacak. Sergilenen yenilikçi ürün ve teknolojilere bakınca, bu fuar için bir Ar-Ge pazarı dersek herhalde yanlış olmaz. Fuarın ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.

'KRİZLERİ TECRÜBELERİMİZLE AŞACAĞIZ'

Dünyanın pandemi, ekonomik sorunlar ve şimdi de savaşla zor süreçten geçtiğini kaydeden Bakan Varank, Global ekonominin güçlü bir parçası olan ülkemiz de bu olumsuz gelişmelerden ister istemez etkileniyor. Ancak biz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde uyguladığımız yapıcı ve proaktif politikalarla ülkemizi bu durumdan en az zararla çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte Antalya Diplomasi Forumu'na katılan ülke temsilcilerini görüyorsunuz. Tüm dünyayı ilgilendiren sorunları çözmek amacıyla inisiyatif alan Türkiye, tam bir diplomasi merkezine dönüşerek barış masaları kuruyor. Karadeniz'de iki önemli komşumuzun diplomasi yolunu seçmesi bölgemizin siyasi ve ekonomik istikrarı için oldukça önemli. Savaşın olduğu yerde maalesef ticaretin de can damarları kesiliyor ve dünya nefes alamaz hale geliyor. Hele ki pandeminin etkisini hala iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyken. Ancak geçmişte tüm krizleri nasıl aşmışsak, bunu da aktif siyasetimiz ve ekonomik tecrübelerimizle aşacağız dedi.

'SEKTÖR YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR'

Sanayinin en önemli ayaklarından olan makine imalatı sektöründeki gelişmelerin yüzleri güldürdüğünü söyleyen Varank, 17 bin 680 firma ile faaliyet gösteren makine sektörü 153 milyar dolar hasılatı aştı ve 23 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılında makine sektörü ihracatımızın 27 milyar doları bulmasını öngörüyoruz diye konuştu.

Yerli ve milli teknolojilerle üretilen tüm makinelere bakıldığında gururlanmamanın elde olmadığını söyleyen Varank, Tüm bu adımlarla birlikte Türkiye'nin bölgesindeki en büyük makine üreticisi ve ihracatçısı olacağına biz yürekten inanıyoruz. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'mız aracılığıyla yeni bir destek programı tasarladık. Program kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yer alan imalat sanayi firmalarımızın yatırımlarına 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği vereceğiz. Programa başvurular 10 Nisan'a kadar devam ediyor dedi.

Bakan Varank ve katılımcılar, daha sonra fuar alanını gezdi; burada iş makinelerini deneme amaçlı kullanırken, yetkililerle de sohbet etti.