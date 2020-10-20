Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Kıran: "Rohingalı kardeşlerimiz yıllardır acı çekiyorlar" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Kıran: "Rohingalı kardeşlerimiz yıllardır acı çekiyorlar"

20.10.2020 14:22
Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Kıran:

Son dakika politika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Rohingalı kardeşlerimiz yıllardır acı çekiyorlar.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Rohingalı kardeşlerimiz yıllardır acı çekiyorlar. Davaları haklı bir davadır ve Rohingalılar bizim en güçlü desteğimizi hak etmektedirler. Bu haksızlığa karşı sessizliğimizi yükseltmeliyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ve gözlemci 68 ülkenin din işleri bakan ve başmüftülerinin davetli olduğu online toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rohinga'da yaşanan insanlık dışı müdahaleye sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimiz 50 yılı aşkın bir süredir acı çekiyorlar. Rohinga krizi, modern çağın en ağır trajedilerinden biridir. BM'nin oluşturduğu Bağımsız Soruşturma Komisyonu Myanmar'da yaşananlarda soykırım niyeti olduğunu kayda geçirmiştir" ifadelerine yer verdi.

İnsani bir krizle karşı karşıya kalındığına değinen Bakan Yardımcısı Kıran, trajedinin bölge ve ötesinde ciddi sonuçlara sebebiyet verdiğini aktardı. Kıran, "Ne yazık ki Myanmar'daki şartlar Rohingalıların ülkelerine dönmeleri için hala uygun değildir. Uluslararası toplum, siyasi çözüme yönelik çabalarını hızlandırmalıdır. Türkiye Rohinga Müslümanlarının davasını uluslararası toplumun gündeminde önde tutmak için her türlü çabayı gösterdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıkça ifade ettiği, "Rohinga Müslümanlarını asla yalnız bırakmayacağız" sözlerini hatırlatan Kıran, "Rohinga mültecilerinin anayurtlarına dönmelerini istiyoruz. Eğer bu mümkün değilse, en azından kendi seçtikleri bir yere dönmeliler. Bu Bakanlar Komitesi doğru yöne atılan bir adımdır. Komitenin çabalarını takdir ediyor ve bu komiteye etkin bir şekilde katkı sağlıyoruz. İİT, bu konuyu aciliyetine binaen gündeminde tutmalıdır. Önceliğimiz, Rohinga Müslümanlarının haklı davalarının uluslararası toplumun gündeminde yer almaya devam etmesidir. Bu meseleyi barışçıl yollarla çözmek için Myanmar üzerindeki uluslararası baskıyı korumaya yönelik çabalarımıza devam etmemiz gerekmektedir. İşlenen suçların cezasız kalmaması, hesap verebilirliğin tesisi ve caydırıcılık üç hayati husustur. Geçmişteki trajik hadiselerin yeniden meydana gelmesini önlemek amacıyla söz konusu üç maddeye özel önem atfetmeliyiz. Bu, mültecilerin güvenliklerinin sağlanması için eşit derecede ehemmiyetlidir. Nihai hedefimiz, siyasi çözümün sağlanması ve mültecilerin dönüşlerinin güvence altına alınmasıdır" diye konuştu.

Myanmar'daki Müslümanların ve diğer ülkelerdeki mültecilerin durumlarının görmezden gelinemeyeceğine değinen Kıran, "Rohingalılara insani yardımlarımızı sürdürebilmek için Myanmar ile olan iletişimimizi korumalıyız. İİT, bu konuyu uluslararası toplumun gündeminde tutma hususunda örnek olmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde bulunan dava çok önemlidir. Bu davanın başarılı bir şekilde sonuca ulaştırılması gerekmektedir. Mahkeme Myanmar'ı Soykırım Sözleşmesi'ne uygun şekilde karşı önlemler almak ve kati delillerin muhafazasını sağlamak konusunda uyarmıştır. Davanın gidişatından ötürü memnunuz. Davanın 7 yıl kadar sürmesi beklenmektedir ve toplam maliyet milyonlarca dolar tutmaktadır. Dolayısıyla, kendimizi uzun dönemli bir taahhüde hazırlamalıyız. Hepimizin toplanan fona olan katkılarımızı artırmamız gerekmektedir. Türkiye halihazırda bir ön katkıda bulunmuştur. Desteğimizi artırmayı planlıyoruz. İİT üyeleri ve Rohinga meselesine dair ilgilerini beyan eden İİT üyesi olmayan ülkelerle de temas kuruyoruz. Komite'nin tüm üyeleri aynı şekilde hareket etmeli ve potansiyel ortak ülkelerle irtibata geçmelidir. Bu komite çabalarımızı koordine etmek açısından faydalıdır" açıklamasında bulundu.

Komisyonun idari ve hukuki kapasitesini, söz konusu adli davaya tam katkı sağlamak için güçlendirmesi gerektiğine değinen Kıran, bu kapasiteden İslamofobi ile mücadelede de yararlanılabileceğine değindi. Kıran, "Rohingalı kardeşlerimiz yıllardır acı çekiyorlar. Davaları haklı bir davadır ve Rohingalılar bizim en güçlü desteğimizi hak etmektedirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere 'İnsanlık Myanmar'daki katliama sessiz kalmıştır'. Bu haksızlığa karşı sessizliğimizi yükseltmeliyiz. İİT bu hususu uluslararası gündemde tutmak için doğru platformdur. Bu açıdan, aramızdaki dayanışma son derece önem arz etmektedir" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Selim Kıran, Myanmar, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Kıran: 'Rohingalı kardeşlerimiz yıllardır acı çekiyorlar' - Son Dakika


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