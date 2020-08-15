Son dakika haberleri... Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Of'a geldi (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sağanak nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı Trabzon'un Of ilçesine geldi.

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve diğer ilgililerle geldikleri ilçede, Kaymakamlıkta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Bakanlar, toplantıda, Sürmene Kaymakamı ve Of Kaymakam Vekili Ahmet Gazi Kaya, Of Belediye Başkan Vekili Ahmet Çapoğlu ve diğer ilgililerden sel ve heyelan afetine ilişkin bilgi aldı.

Bakan Kurum, toplantı sonrası Rize'ye gitti, Soylu ve Karaismailoğlu ise Trabzon'un Hayrat ilçesine hareket etti.

Soylu ve Karaismailoğlu, Hayrat Kaymakamlığında basına kapalı düzenlenen toplantıda, Dernekpazarı Kaymakamı ve Hayrat Kaymakam Vekili Murat Yıldız, AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı ve ilgili kurumların müdürleriyle görüştü.

Ardından beraberindekilerde Of ilçesine geçen Soylu ve Karaismailoğlu, Dumlusu Mahallesi'nde heyelanın yamaçtan sürüklediği birikinti ve sel suları ile dolan şantiyenin bulunduğu bölgede inceleme yaptı.

Bakanlar, şantiye sahipleri ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan, Of'ta aracıyla seyir halindeyken meydana gelen heyelan nedeniyle hayatını kaybeden kişinin Yılmaz Hacımahmutoğlu (54) olduğu bildirildi.