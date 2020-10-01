Son dakika haberleri... Belçika'da yeni Başbakan de Croo yemin etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Belçika'da yeni Başbakan de Croo yemin etti

Son dakika politika haberi: Belçika'da 493 günün ardından kurulan Vivaldi Koalisyonu, Başbakan Alexandre de Croo'nun yemin etmesiyle göreve başladı.

Son dakika haberleri... Belçika'da yeni Başbakan de Croo yemin etti, System.String[]

Belçika'da 493 günün ardından kurulan Vivaldi Koalisyonu, Başbakan Alexandre de Croo'nun yemin etmesiyle göreve başladı. Belçika Kralı Phillipe'in huzurunda yemin eden Başbakan de Croo, daha sonra federal milletvekillerine hitap etti.

Belçika'da 493 günün ardından kurulan Vivaldi Koalisyonu, Başbakan Alexandre de Croo'nun yemin töreninin ardından göreve başladı. 150 federal milletvekilinin tamamının oturuma katılabilmesi için tarihte ilk kez federal hükümet yemin ve program sunumu töreni Parlamento binası yerine, Avrupa Parlamentosu'nun Genel Kurul Salonunda yapıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen oturumda konuşan yeni Başbakan de Croo, "Ülkede sadece ekonomik değil, politik olarak da güveni yeniden sağlamak gerekiyor" dedi. Başbakan de Croo, "Öngörülen sosyal önlemler çerçevesinde en az bin 500 Euro'ya yakın bir emekli maaşı olacak" dedi. Hükümet programının çevreci hassasiyetine de vurgu yapan de Croo, "Bu anlaşma tarihin en yeşilidir, ekolojiye ve ekonomiye karşı çıkmamalıyız. Her ikisi de güçlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Alexander de Croo ayrıca ekonomik kalkınmadan da bahsederek, "Sosyal olmak istiyorsanız önce servet inşa etmelisiniz. İşte bu yüzden iş kurma en önemli önceliktir" dedi. Hükümet ayrıca dijitalleşmeye, yalan haberlere karşı mücadeleye, Avrupa seçimleri için yasal oy kullanma yaşının 16'ya indirilmesine ve siyasi partilerin finansmanı reformlarını yapmakta kararlı olduğunu bildirdi.

De Croo hükümetinin 15 bakanı ve 5 devlet bakanı olacak. Buna göre bir önceki Başbakan Sophie Wilmes yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini yürütecek.

Yeni hükümetin 48 saat içinde güven oyu alması gerekiyor.

Hükümette yer alan diğer bakanlar ve görev alanları ise şu şekilde açıklandı:

Sophie Wilmes, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış ticaret Bakanı

Eva de Bleeker Bütçeden sorumlu Devlet Bakanı

Annelies Verlinden Güvenlik ve İçişleri Bakanı

Vincent Van Peteghem Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı

Pierre-Yves Dermagne Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Ekonomi Bakanı

Sammy Mahdi İltica ve Göç Bakanı

Frank Vandenbroucke Başbakan Yardımcısı, Halk Sağlığı ve Sosyal İşler Bakanı

Meryame Kitir, Kalkınma İşbirliği Bakanı ve Büyük Şehirlerden Sorumlu

Tinne Vanderstraeten, Enerji Bakanı

Petra de Sutter, Başbakan Yardımcısı, Kamu Hizmeti ve Kamu İşletmeleri Bakanı

Georges Gilkinet, Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma Bakanı

Zakia Khattabi, Çevre, İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı

Sarah Schiltz, Cinsiyet Eşitliği, Fırsatlar ve Çeşitlilik Devlet Bakanı

Karine Lalieux, Emeklilik, Sosyal Entegrasyon, Yoksulluğun Azaltılması ve Engelliler Bakanı.

Ludivine Dedonder, Savunma Bakanı

Thomas Dermine Ulusal Stratejik Yatırım Planından sorumlu, Kurtarma ve Bilim Politikasından sorumlu Devlet Bakanı

David Clarinval, KOBİ'ler, Orta Sınıflar, Serbest Meslek Sahibi, Tarım ve Kurumsal İşler Bakanı

Mathieu Michel, Dijital gündem, idari basitleştirme, mahremiyetin korunması, Mülkler yönetiminden sorumlu Devlet Bakanı - BRÜKSEL

Başbakan Yardımcısı, Antonio Vivaldi, Başbakan, Belçika, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Belçika'da yeni Başbakan de Croo yemin etti - Son Dakika


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