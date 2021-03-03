Son dakika haberleri... Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek - Son Dakika

Son dakika haberleri... Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek

03.03.2021 10:43
Son dakika haberleri... Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ve yeni normalleşme dönemiyle birlikte kepenk açan kahveci esnafına Buca Belediyesi destek oldu.

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ve yeni normalleşme dönemiyle birlikte kepenk açan kahveci esnafına Buca Belediyesi destek oldu. İzmir Kahveciler Esnaf Odası ile yürütülen proje kapsamında, Buca'da faaliyet gösteren 400'ün üzerinde esnafa ayni ve nakdi yardım başlatıldı. Yardımları erzak ve temizlik paketleriyle başlatan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik" dedi.

Pandemi döneminin başından beri ülke ekonomisinin can damarı esnafın yanında olan Buca Belediyesi, kontrollü serbestlik döneminde yeniden kepenk açan kahveci esnafına destek oldu.

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 aydır geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen kahvehane, çay ocakları ve internet kafelere destek olmak için Buca Belediyesi ve İzmir Kahveciler Esnaf Odası iş birliğiyle Buca'daki 400'ün üzerinde kahveci esnafına ayni ve nakdi yardım yapılması kararlaştırıldı.

Esnafla yürütülecek yardım çalışması öncesinde Buca Belediyesi Tenis Kulübü'nde CHP Buca İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen esnaf zirvesi gerçekleşti. Toplantıda Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, Bucalı esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri oluşturdu.

Esnafa ayni ve nakdi yardım

Toplantının ardından Başkan Kılıç ve İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, Şirinyer Düğün Salonu'nda kahveci esnafına yapılacak yardımları başlattı. Belirlenen listeye göre esnafa 300 TL değerinde erzak ve temizlik paketleri teslim edildi. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tüm kahveci esnafına ulaştırılacak yardımların ardından ilerleyen günlerde ayrıca 500 TL tutarında nakdi yardım yapılacak.

Esnafın sorunlarını dinleyerek sohbet eden Başkan Kılıç, "Pandemi sürecinde en çok etkilenen esnaf grubumuz kahvehaneler ve çay ocakları oldu. Bundan kaynaklı olarak da esnafımızın mağduriyetini bir nebze de olsa giderebilmek için 300 TL tutarında ayni ve 500 TL tutarında nakdi yardım yapacağız. Bu yardımlarla esnafımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu. Kahveciler Odası Başkanı Kırdı ise Kılıç'a Buca'daki kahveci esnafı adına teşekkür etti. - İZMİR

Son dakika haberleri... Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek
Son dakika haberleri... Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek
Son dakika haberleri... Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek

Buca Belediyesi, Koronavirüs, Esnaf, Buca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı "Kiraz"ın dramı bitmiyor! Bu kez de dayakla fuhşa zorlayan zanlıların akrabaları ölümle tehdit ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:33
Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'nın 25 yıllık rekorunu tarihe gömdü         
10:24
Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu         
09:59
Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi         
09:50
İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler İsrail'li bakanın odasındaki skandal harita ortaya çıktı: Gökçeada ve Bozcaada'yı Yunanistan'a vermişler         
09:35
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Bıraktığı not sonrası intihar etti: Bana iftira attınız, ölüm sebebim oldunuz Bıraktığı not sonrası intihar etti: Bana iftira attınız, ölüm sebebim oldunuz         
09:06
Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir         
09:03
Filyasyon görevlisi kılığına girip büfeden 6 bin liralık sigara çaldı Filyasyon görevlisi kılığına girip büfeden 6 bin liralık sigara çaldı         
08:03
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı gönderen Türk firma, 36 milyon dolarlık vurgun yaptı         
13:51
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 10:58:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Buca Belediyesi'nden kahveci esnafına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei