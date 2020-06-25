Son dakika haberleri! Bülent Tüfenkci: "Şimdiye kadar hiçbir futbolcunun Malatya'dan alacağı kalmadı"

AK Parti Malatya Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu takıma başarıyı da bu futbolcular getirdi, başarısızlığa da. Dolayısıyla takımı kümede tutacak da bu futbolcular. En önemlisi de kafalarında futboldan başka hiçbir şeyin olmaması lazım. Şimdiye kadar hiçbir futbolcunun Malatya'dan alacağı kalmadı" dedi.



Tüfenkci, Yeni Malatyaspor ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada sarı kırmızılı takımın kümede kalacağına inandığını kaydetti.



Futbolculara seslenen Tüfenkci, hiçbir futbolcunun kulüpte alacağının kalmayacağını belirterek, "Malatyaspor'un Malatya için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Süper Lig'de sempati toplayan bir takım. Dolayısıyla bu noktada takımımıza sahip çıkarak Süper Lig'e renk getiren bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Son dönemlerde şansızlıklar yaşadık. Futbolcularımızın morale ihtiyaçları vardı. Takım ruhunu bilen, sahaya çıktığında vazgeçmeyen bir takım oluşturmak önemli. Biz de moral vermek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızla tesisleri ziyaret ederek takımla sohbet ettik. Bu takıma başarıya da bu futbolcular getirdi, başarısızlığa da. Dolayısıyla takımı kümede tutacak da bu futbolcular. En önemlisi de kafalarında futboldan başka hiçbir şeyin olmaması lazım. Şimdiye kadar hiçbir futbolcunun Malatya'dan alacağı kalmadı. Bunu da kendilerine ifade ettik. Bundan sonra da kalmaz. Bu noktada kendilerine başarı dileklerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.



"Bu ligde bizde varız demeliyiz"



Bu haftaki Fenerbahçe maçından puan ya da puanla alacaklarına inandığını belirten Tüfenkci, "Göztepe maçında bir takım olumsuzluklara rağmen kritik bir galibiyet aldık. Ben inanıyorum ki bu inançla gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet ve yahut da 1 puanla dönerek, bu ligde bizde varız demeliyiz. Yeter ki tüm Türkiye'deki Malatyalıların inancı tam olsun" diye konuştu. - MALATYA