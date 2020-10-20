Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

20.10.2020 08:22
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası, System.String[]

Son dakika haber: BURSA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında umuma açık alanlarda ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

BURSA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında umuma açık alanlarda ve eğlence mekanlarında denetim yapıldı. Denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan 168 kişiye 529 bin 200 lira, 4 kişiye ise maske takmadıkları için 900 liradan 3 bin 600 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ile koronavirüs denetimleri konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine ek kararların alındığı kaydedildi. Genelgeye göre, 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere, ülke genelinde genel denetimler düzenlenecek.

Genelgenin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde mekanlardaki sosyal mesafe, çalışanların ve müşterilerin maske kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanırken, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yapılan uygulamalarda bir kafede garson olarak çalışan Mine D. (24) maskesiz olarak yakalandı. Ekipler Mine D.'yi önce uyarıp maskesini taktırdı, daha sonra da maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 900 lira para cezası kesti.168 KİŞİYE 529 BİN 200 LİRA SOSYAL MESAFE CEZASI

Uygulamada 63 iş yeri denetlenirken, 676 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda hakkında arama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız olduğu belirlenen 3 iş yeri mühürlenirken 5 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle cezai işlem uygulandı. 21 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmak, 3 iş yerine alkol ruhsatı olmadığı halde alkol servisi yapmaktan, 1 iş yerine canlı müzik çaldırmaktan işlem yapıldı. Ekipler 10 iş yeri sorumlusunun mesul müdürlük belgelerinin olmadığını belirlerken, 6 iş yerine sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti. Uygulamada 168 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 liradan toplam 529 bin 200 lira 4 kişiye ise maske takmadıkları için 900 liradan 3 bin 600 lira para cezası kesildi.


Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası
Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Para Cezası, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bursa'daki denetimlerde 532 bin 800 TL 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika


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