Son dakika haberleri... Bursa'daki yangınla ilgili Nilüfer Belediyesi seferber oldu - Son Dakika

Bursa'daki yangınla ilgili Nilüfer Belediyesi seferber oldu

Bursa'da yanan alan havadan görüntülendi

BURSA - Nilüfer'in Demirci Mahallesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için Nilüfer Belediyesi ekipleri seferber oldu. Yangına müdahaleyi yerinde takip eden Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin iş makineleri, itfaiye araçları, su tankerleri ve ekipleri ile söndürme çalışmalarına destek verdiğini açıkladı. Yanan ormanlık alan ise havadan görüntülendi.

Nilüfer'in Demirci Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan orman yangını, yürekleri ağızlara getirdi. Yangının başlaması ile birlikte müdahale için Nilüfer Belediyesi de bütün imkanları ile seferber oldu.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki iş makinaları, itfaiye araçları ve yangın söndürme tankerleri olay yerine sevk edildi. Nilüfer Belediyesi ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale etti. Helikopterlerin de havadan müdahale ettiği yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için bütün ekipler yoğun çaba sarfetti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Demirci Mahallesi'ndeki orman yangınına yapılan müdahaleyi yerinde takip etti.

Yangının ilk etapta kontrol altına alınması, ardından da tamamen söndürülmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Turgay Erdem, öğle saatlerinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi'nin de bütün ekipleri ile müdahale ettiğini belirtti. En büyük endişelerinin yangının yerleşim alanlarına sıçraması olduğunu söyleyen Erdem, "Yangın yerleşim alanına umarım sıçramaz ve zarar vermez. Bu olaya sebebiyet verenleri kınıyorum. Lütfen ormanlara karşı duyarlı olalım. Buradaki herkes endişe içinde sönmesini bekliyor. Umarım en kısa zamanda sonuca ulaşırız" dedi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yerleşim alanlarına sıçraması önlenirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili de soruşturma sürüyor.