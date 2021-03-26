Son dakika haberleri: Çan Belediyesi güreş kulübüne yeni transfer

Çan Belediyesi güreş kulübüne son Kırkpınar güreşlerinde 3'üncü olan Emirhan Saygı transfer oldu.

Samsunlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Emirhan Saygı, Çan Belediyesi güreş kulübüne transfer oldu. Başarılı güreşçi, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile transfer sözleşmesi imzaladı. Başkan Öz, " Son Kırkpınar güreşlerinde 3'üncü olan sporcumuz, Türkiye şampiyonalarının yanında bizleri Kırkpınar ve Türkiye içindeki tüm yağlı güreşlerde temsil edecek. Güreş kulübümüze katılan başarılı güreşçimiz Çanımıza hayırlı olsun. Emirhan'a hoş geldin diyor, tüm güreşçilerimize sezonda başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimize değer veriyor, kulübümüz bünyesindeki başarılı sporcuları daha çok teşvik etmeyi hedefliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE