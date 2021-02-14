Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenazesinin ardından Rize'ye döndü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenazesinin ardından Rize'ye döndü

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinin ardından baba ocağı Rize'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Fatih Camii'nde ki cenaze törenini ardından havayolu ile Trabzon'a, buradan da kara yolu ile babaocağı Rize'nin Günesu İlçesi'ne geldi.

Hafta sonunu Rize'de değerlendirmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Elazığ'da 107 yaşında vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmıştı.