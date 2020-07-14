Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın Artvin'de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın Artvin'de yaşayan babası ve annesi ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki incelemeleri sırasında 15 Temmuz darbe gecesi şehit olan Özel Hareket Şube Müdürü Dursun Acar'ın babası Nebi ve annesi Fatma Acar'ı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Acar ailesi ile görüştürdü. Erdoğan görüşmede baba Dursun Acar'a, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir" dedi. Baba Dursun Acar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Anne Fatma Acar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, kendisine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:44 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesi ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika 01:13 Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı 00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları