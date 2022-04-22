Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı

22.04.2022 10:37

Gelen son dakika haberlerine göre Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Şubat ve Mart aylarında yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin iki farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Görüntülerde; Adapazarı ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinden gelmekte olan otomobil ile Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan yolcu minibüsünün kavşakta çarpışması yer aldı. Diğer bir görüntüde ise D-100 karayolu Ankara istikameti sanayi mevkiinde bulunan ışıklarda otomobilin ani manevrayla sola dönmesi ile birlikte arkasından gelen otomobilin çarpması ve bu esnada kaldırımda bekleyen motosikletli ile yayanın kaçması yer aldı.

Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı Son dakika haberi: Tekirdağ'da cep telefonu dükkanında yaşanan kavga kameraya yansıdı Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA Son dakika haberi! BEYKOZ'DAKİ İETT OTOBÜS KAZASI KAMERADA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Esnaf tek tek kepenk kapatıyor! Kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 arttı
11:13 3 yıldır devam eden Gezi parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak
11:13 1 haftayı elektriksiz geçirecek olan Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta ilk gecesi nasıl geçti? Komşular da ışıklarını söndürdü
11:04 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
10:58 Haftanın son iş gününde altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarara sebep oldu!
23:32 Tarkan'dan dev antlaşma! Disney Plus'ın reklam yüzü olacak
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:26:26. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Dikkatsizliğin meydana getirdiği kazalar kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement