Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DA ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DA ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

15.07.2022 13:24
Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DA ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

Bir son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da Vali Ali İhsan Su ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret etti.

DİYARBAKIR'da Vali Ali İhsan Su ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirlerini ziyaret etti.

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile birlikte Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller konuldu.

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Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DİYARBAKIR'DA ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ - Son Dakika

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