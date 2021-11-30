DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERDEN KAMIŞLI'YA DESTEK KORKMASINLAR, KAZANACAKLAR - Son Dakika

SURİYE'de çocukları terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD YPG tarafından kaçırılan ve Kamışlı kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelere Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden destek geldi. Aileler adına Kamışlı'daki ailelere seslenen Celil Bektaş, 'Hiç korkmasınlar, yola devam etsinler, kazanacaklar' dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 246 ailenin 820 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

5 Mayıs 2019'da, oğlu Yusuf Bektaş'ın HDP Diyarbakır il binasından terör örgütüne götürüldüğünü ifade eden Celil Bektaş, 'Hacire Akar anamızla bu süreci başlattık. Birken 5 olduk, 10 olduk. Şimdi sayımız her geçen gün artıyor. 33 evladımız döndü. Aileleri çadırda olmayanlardan da 500 kişi döndü. Bu çadırın başarısıdır. Buradan kendi çocuğuma ve arkadaşlarına da sesleniyorum. İlk fırsatta gelin. Ceza yok, bir şey yok. Gelin ve ailelerinize kavuşun' diye konuştu.

KAMIŞLI'YA DESTEK

Çocuklarının terör örgütü PYD YPG tarafından zorla kaçırıldığı gerekçesiyle Suriye'nin Kamışlı kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere seslenen Bektaş, 'Suriye'de Kamışlı'da çocukları terör örgütü tarafından zorla kaçırılan bazı aileler Birleşmiş Milletler kapısına gitmişler. Ben buradan Diyarbakır aileleri adına kendilerine çok çok selam gönderiyorum. Biz onlara destek veriyoruz. Sakın bırakmasınlar, kazanacaklar. Biz kazandık onlar da kazanacaklar. Hiç korkmasınlar, yola devam etsinler. Hiç kalkmasınlar, çoğalmaya baksınlar. Kazanacaklar. Onlar, Suriye'de çocuklarına daha yakın oldukları için avantajlıdır. Diğerleri de onlara destek versinler. Bütün Suriye halkı ayaklansın, bizler de burada onları destekleyeceğiz. Biz hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız. Suriye'de milletin evine gidiyorsunuz, 13 yaşındaki çocuğu zorla alıyorsunuz. 13 yaşındaki çocuğu nasıl alıyorsunuz dedi.

'HDP PARTİ BİNASINI KAPATIP KAÇTI, ÇÜNKÜ SUÇLU'

HDP il binası önündeki eylemlerinin olumlu yönde sonuç verdiğine işaret eden Bektaş, 'Ben buradan Türkiye halkına sesleniyorum. Ayaklanın gelin buraya. Biz kar kış demeden HDP'nin peşini bırakmadık. Şu anda bizim verdiğimiz mücadele sayesinde 33 çocuğumuz geldi. Bunun dışında 500 çocuğumuz teslim oldu, ailelerin yanında. Katılım da sıfırdır. Bu çadırın başarısıdır. HDP parti binasını kapatıp kaçtı, çünkü suçlu. Eğer HDP'de biraz vicdan varsa bu anne ve babalara hesap versinler. 'Biz sizden özür diliyoruz' desinler. Yaptıkları zulmü de inkar ediyorlar. Buradan HDP'ye sesleniyorum, bu anne ve babaların çocuklarını getirsin. Gelsin bize destek versinler. Gidip bu çocuklarımızı alalım. HDP gelsin bize öncülük etsin, çocuklarımızı Suriye'den alıp gelelim' dedi.