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Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa - Son Dakika

Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa

24.11.2021 12:11
Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa

Son dakika haberler: Elazığ ve Batman'da çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından katledilen şehit öğretmenler unutulmadı.

Elazığ ve Batman'da çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından katledilen şehit öğretmenler unutulmadı.

Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesinde işitme engelli öğrenciler, terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmenlerin kentteki kabirlerini ziyaret etmek için öğretmenlerinden talepte bulundu.

Öğrencilerinin bu taleplerini memnuniyetle karşılayan okul yönetiminin tertip ettiği 2 günlük organizasyon kapsamında kentteki şehit öğretmenlerin kabirlerini ziyaret eden işitme engelli öğrenciler, mezarlara karanfil bıraktı, onları işaret diliyle yapılan dualarla andı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AA muhabirine, geleceğin mimarı olan öğretmenlerin ülkenin en ücra köşesinde bu kutsal görevi yerine getirirken zaman zaman terör örgütlerinin hedefi olduklarını söyledi.

"Öğretmenlerimiz ülkenin her yerinde bayrağı dalgalandırmak, en ücra bölgelerdeki öğrencilere katkı ve destek sunmak için görev yaptılar. Birçok yerde öğretmenlerimiz katledildi, şehit edildi." diyen Gürtürk, şehitlerin acısını halen yüreklerinde yaşadıklarını belirtti.

Öğrencilere şehitleri asla unutturmayacaklarını kaydeden Gürtürk, "Biz de unutmayacağız. Şehitlerimizin isimlerini okullarımızda yaşatıyoruz ve bu okullarda öğrencilerimiz cıvıl cıvıl eğitim ve öğretimlerini sürdürüyorlar." dedi.

"Kuran-ı Kerim okuduk, dualar ettik"

Okul Müdürü Hikmet Usal ise öğretmenler olarak öğrencilerini geleceğe hazırlarken onları aynı zamanda vatanına, milletine, bayrağına ve inancına bağlı bireyler olarak da yetiştirmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Bugün Türkiye'nin her yerinde ve köşesinde öğretmenlerin rahatlıkla görev yapabildiğini dile getiren Usal, şöyle konuştu:

"Bunda terörle mücadelede geldiğimiz mesafeyi görüyoruz. Ancak geçmişte görevi başında ya da vatani görevini yaparken şehit olan öğretmenlerimizi anmak onları yad etmek ve onlara minnet borcumuzu ödemek için işitme engelli öğrencilerimizle kabirlerini ziyaret ettik. Kuran-ı Kerim okuduk, dualar ettik ve onlara Fatihalar gönderdik."

Öğretmen Hülya Havabulut da ülkenin bekası ve güvenliği için görev yaparken şehit olan tüm şehitleri minnet ve şükranla andıklarını aktardı.

Havabulut, "Hep beraber şehitlerin kabirlerindeki manevi atmosferi yaşamalarını istedik. Onlara olan minnetimizi ve vefa borcunu devam ettireceğiz." dedi.

Batman'da 123 şehit öğretmen için Şehitler Köşesi

Batman'da 19 Mayıs Mahallesi'nde 1999'da yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin farklı illerinde görev yaptığı sırada hain terör örgütünce şehit edilen tüm öğretmenlere ithafen "Şehit Öğretmenler Ortaokulu" ismi verilen okulda, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle okulun giriş katında oluşturulan ve 123 öğretmenin resimlerinin bulunduğu Şehitler Köşesi yer alıyor.

Şehitler Köşesi ile şehit öğretmenler anılıyor.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Naci Şemdinoğlu, okulun giriş katında Türkiye'nin farklı illerinde terör örgütünce şehit edilen öğretmenlerin resminin olduğu bir köşenin bulunduğunu söyledi.

Her teneffüste Şehit Öğretmenler Köşesi'nin önünden geçen her bir öğrencinin onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini belirten Şemdinoğlu, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu aktardı.

Ülkenin en ücra köşelerine gidip oradaki öğrencileri yetiştirmeye çalışan, emek veren öğretmenlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Şemdinoğlu, "Görevi başında öğretmenlerimizi şehit eden terör örgütünü lanetle kınıyoruz. Şehit düşen tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Okul Müdürü Fatih Seven de, Şehit Öğretmenler Köşesinde Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın gibi şehit öğretmenlerin hatıralarının yaşatıldığını kaydetti.

Seven, "Her gün bu fotoğraflara baktığımızda şehit öğretmenlerimizi yad edip yaptığımız mesleğin ne kadar güzel ve özverili bir meslek olduğunu anlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Muhammet Sefa Öğütçü ise Şehitler Köşesi ile şehit olan öğretmenleri andıklarını söyledi.

Öğrenci Zehra Çakar da şehit öğretmenlerin yolundan ilerleyeceğini ve hep okuyacağını dile getirdi.

Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa
Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa
Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa
Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa
Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa

Elazığ, Batman, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Elazığ ve Batman'da şehit öğretmenlere vefa - Son Dakika


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