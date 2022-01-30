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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar ortalığı birbirine kattı

30.01.2022 09:02
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar ortalığı birbirine kattı

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ara sokaklardan hızla geçip arabalara zarar verdi.

Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ara sokaklardan hızla geçip arabalara zarar verdi. Sokaktaki çocukların canını da hiçe sayan şahıslar aracı Avcılar ilçesinde bir ara sokakta bırakıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre polis, 06 BOD 506 plakalı araç içindeki şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. Şahıslar görevli memurlara silah gösterdikten sonra kaçarken bir yaya ve polise çarptı. Ara sokaklarda şüpheli şahıslar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüpheliler 2 vatandaşın aracına çarptı. Polis ekiplerinin ateş etmesi sonucu şüphelilerin aracının lastiği patladı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir ara sokakta bulundu. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ederken, araçta uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Çocukların canını hiçe saydılar

Şahıslar ara sokaklardan kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin sokak arasında yürüyen çocukların yanından hızla geçtikleri görüldü.

Olay sırasında park halindeki aracına çarpılan Metin Balkan, "Polislerle şüpheliler arasında bir çatışma oldu. Şüpheliler kaçarken aracıma çarptı. O sırada Allah'tan çocuk yokmuş yolda. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Arabamızı yaptıracağız bir şekilde. Başka araçlarda da zarar var" dedi. - İSTANBUL

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Esenyurt, Avcılar, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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