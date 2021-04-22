Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR - Son Dakika

Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR

22.04.2021 14:55

Son dakika haber... DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 598'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 598'inci günde de sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarından ayrı geçirecek olmanın hüznünü yaşıyor.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

AİLELERİN EN BURUK 23 NİSAN'I

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Aileler, çocuklarından ayrı oldukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hüzünlü girecek.

2015 yılında 14 yaşındayken kaçırılan kızı Songül Akkuş için eylemini sürdüren Fatma Akkuş, Onlar daha çocuk. Götürüp dağda ölüme terk ediyorlar. Anasız, babasız, sahipsiz, yazık değil mi bu çocuklara Siyasi parti olduklarını söylüyorlar, ama değiller. Olsaydılar, bu çocuklara böyle zulüm yapmazlardı. Biz hepimiz garibanız. Çocuklarımızı zorlukla, yoklukla büyüttük. 23 Nisan olduğunda kızıma kıyafet almaya paramız yoktu. Başkası çocuğuna 4-5 balon alırken, ben 1 balon alabiliyordum. Yazık değil mi bize Biz onlara ne yapmışız Yeter artık. Ne olur elinizi bu çocukların üzerinden çekin. Bu çocukları, geri döndürün evlerine dedi.

2014 yılında 14 yaşındayken İstanbul Arnavutköy'de kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, Oğlum lise 1'inci sınıfta okuyordu. Oğlumun çayına ilaç katıp, bayıltarak buraya getirdiler. Bu Kandil binasına kaydını yaptılar. Buradan da tekrar baygın halde dağa gönderdiler. Benim çocuğum okul okuyordu. Elindeki kalemi aldılar, kırdılar, eline boyundan büyük silah verdiler. 14 yaşındaki bir çocuk omuzunda bir silah ne yapabilir. Eğer burada olsaydı, onun 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlardım ama nerede Benim yüreğime acı düşürdüler. Allah da onların yüreğine acı düşürsün. Her ne şartta olursa olsun biz anne ve babalar buradan kalkmayacağız. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan kaç teslim ol diye konuştu.

Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR
Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR

Halkların Demokratik Partisi, 23 Nisan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hasan Şaş'ın, Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü Kaybedilen maç sonrası striptiz kulübüne giden Rockets'ın iki oyuncusu öldüresiye dövüldü Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı Kripto para vurgununda binanın güvenlik şefi konuştu: 2 günde 300 mağdur şirketin kapısına dayandı 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer kimdir? Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
2 milyar dolarla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu "Türkiye'de hizmet veriyor olmamız şans" diye konuşmuş         
15:48
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor Son Dakika! Polis, 2 milyar dolarlık vurgunun merkezi olan Thodex'in binasında arama yapıyor         
15:02
İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler İngiltere'de yeniden korona olana 57 bin lira verecekler         
14:43
Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu Tarihi hezimet psikolojilerini bozdu! Sarhoş Ermeni askerler az daha savaş çıkarıyordu         
13:12
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex'in kurucusunun Türkiye'den ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı         
13:02
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı         
12:50
Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu         
11:23
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı         
10:08
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi         
08:19
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 15:58:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER '23 NİSAN'I ÇOCUKLARINDAN AYRI GEÇİRECEK OLMANIN HÜZNÜNÜ YAŞIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei