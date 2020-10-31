Son dakika haber | Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek - Son Dakika

Son dakika haber | Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek

31.10.2020 16:36

Son dakika 3. sayfa haberine göre Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler, İzmir'de meydan gelen 6,6 şiddetindeki depremden dolayı başsağlığı ve destek açıklamasında bulundu.

Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler, İzmir'de meydan gelen 6,6 şiddetindeki depremden dolayı başsağlığı ve destek açıklamasında bulundu.

Dün İzmir'de meydan gelen 6,6 şiddetindeki depremle birlik 885 vatandaş yaralandı, 28 vatandaş ise hayatını kaybetti. Tüm Türkiye İzmir için tek yürek olup yanlarında olduklarını belirtirken, 425 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler de İzmirlilerin yanında olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aileler adına açıklamada bulunan Celil Begdaş, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediklerini söyledi. Begdaş, "Bizim devletimiz büyüktür, bunun altından kalkacağız. Hiç kimseye muhtaç olmadan biz kalkacağız. Yalnız kanı bozuklar bunu başka yere çekecekler, bunu biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Biz, bütün millet olarak bir olursak kimse bizimle baş edemez" dedi.

Aileler, açıklamadan sonra 'Kahrol PKK, kahrolsun HDP' sloganlarını atarak çadıra geçti.

Son dakika haber | Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek
Son dakika haber | Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, İzmir, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir'e destek - Son Dakika


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