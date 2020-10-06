Fenerbahçe transfer şampiyonu (YENİDEN) - Son Dakika

Fenerbahçe transfer şampiyonu (YENİDEN)

Sarı-lacivertliler kadroya 18 yeni oyuncu dahil ederken 15 isimle yollar ayrıldı-Emre Belözoğlu, yeni görevi ile tarihe geçti-Vedat Muriç transferi rahatlattıMustafa AKIN / İstanbul, - Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girerken 15 oyuncusu ile yollarını ayırıp 18 yeni...

Fenerbahçe transfer şampiyonu (YENİDEN), System.String[]

-Sarı-lacivertliler kadroya 18 yeni oyuncu dahil ederken 15 isimle yollar ayrıldı

- Emre Belözoğlu, yeni görevi ile tarihe geçti

- Vedat Muriç transferi rahatlattı

Mustafa AKIN/ İstanbul, -

Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girerken 15 oyuncusu ile yollarını ayırıp 18 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Nokta transferler için büyük çaba sarf eden sarı-lacivertli kulüpte, Başkan Ali Koç ile kurmayları yoğun mesai harcadı. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 15 isimle ise yollar ayrıldı. EMRE BELÖZOĞLU, YENİ GÖREVİ İLE TARİHE GEÇTİFenerbahçe'deki futbolculuk kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu, kulüpteki yeni görevi ile tarihe geçti. Aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, transfer sürecinde büyük çaba sarf etti. Takıma dahil olması planlanan oyuncular ile birebir iletişime geçen Belözoğlu, 18 yeni oyuncunun takıma katılmasında etkin rol üstlendi. En son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en çok transferi yapan kulüp olan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu egale etti. Yapılan transferlerle sportif direktör Emre Belözoğlu da yeni göreviyle tarihe geçti.VEDAT MURİÇ TRANSFERİ RAHATLATTISarı-lacivertli ekipten İtalya'nın Lazio ekibine giden Vedat Muriç, transferde sarı-lacivertli kulübün elini rahatlattı. Kosovalı golcü futbolcu, 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer oldu.GELENLER"Diego Perotti, Dimitrios Pelkas, Kemal Ademi, Papis Cisse, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur."GİDENLER

" Deniz Türüç, Murat Sağlam, Michael Frey, Vedat Muriç, Miha Zajc, Allahyar, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoglu, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Erten Ersu, Mehmet Ekici, Mauricio Isla, Zanka."


Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe transfer şampiyonu (YENİDEN) - Son Dakika Spor

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