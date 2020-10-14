Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Kato Marinos bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

BAKAN SOYLU: İÇİMİZ SOĞUMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Twitter hesabından, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon, tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı, katledenlere de hesap sorulacak" paylaşımıyla duyurdu.

Haber: ANKARA,