Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2020 20:41
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Kato Marinos bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Kato Marinos bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

BAKAN SOYLU: İÇİMİZ SOĞUMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Twitter hesabından, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon, tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı, katledenlere de hesap sorulacak" paylaşımıyla duyurdu.

Haber:  ANKARA,


Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Kato, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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